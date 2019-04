Veel minder afleiding op werk met kantoor-Kondo

Podcast De ongeschre­ven regels om de kantoorjun­gle te overleven

5 april Door alle managementboeken zou je bijna geloven dat het op de werkvloer steeds beter en transparanter wordt. In de praktijk blijkt echter dat dit helemaal niet in ieders belang is. Je kunt beter zorgen dat je de ongeschreven regels op de werkvloer sluw gebruikt.