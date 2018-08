Veel vaker afspraken over werkdruk in cao, nu al in één op de vijf

In cao's worden steeds meer afspraken opgenomen over werkdruk. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). In bijna één op de vijf cao’s is dat het geval.

In 2016 werd nog maar bij 1 op de 9 cao's (11,6 procent) afspraken gemaakt over werkdruk. Vorig jaar steeg dat naar 19 procent. Dit jaar is het al 19,3 procent in de tot nu toe afgesloten cao's - dat percentage zal dus nog wel oplopen. Het gaat om 190 afgesloten cao's tot nu toe. ,,Er is sprake van een sterk aantrekkende economie”, zegt AWVN-woordvoerder Jannes van der Velde. ,,Door de krapte op de arbeidsmarkt is de werkdruk nu toegenomen. Dat is de belangrijkste reden van de stijging.”

In de cao’s worden vaker afspraken gemaakt over het aannemen van extra mensen, het inhuren van extra krachten of extra budget voor duurzame inzetbaarheid. In het onderwijs komt er een onderzoek naar de mechanismen die de werkdruk veroorzaken, in de financiële dienstverlening komt er voorlichting, specifiek voor jonge medewerkers.

Ook uit cijfers van het UWV bleek vorige week al dat de werkdruk toeneemt. Vier op de tien vacatures is lastig in te vullen en van de bedrijven die zich zorgen maken over de invulling van vacatures dit jaar, denkt zes op de tien dat het resulteert in een hogere werkdruk voor het bestaande personeel. Vooral in het onderwijs maken bedrijven zich zorgen.

Vakbond

De CNV ziet een soortgelijke trend. ,,Na reorganisaties blijft er minder personeel over, maar de hoeveelheid werk gaat niet altijd evenredig naar beneden. Dat betekent dat er meer werk moet worden verricht en de werkdruk toeneemt”, aldus voorlichter Wouter de Jong. En afspraken in cao’s zijn dan absoluut noodzakelijk, zegt hij. ,,Als dat niet wordt vastgelegd, weet ik wel wie de verliezende partij is en wie de overuren maakt.” Bijvoorbeeld in de logistieke sector of detailhandel, daar komt het in het ergste geval voor dat plas- en of lunchpauzes als gevolg van de werkdruk in de knel komen, weet De Jong.

In de arbeidsvoorwaardennota 2018 van het CNV - waarmee deze vakbond onderhandelingen ingaat - staat dat ze het 'van belang acht dat de werkdruk en werkstress structureel aangepakt wordt in een onderneming'. Ook vindt de vakbond 'dat elke cao een paragraaf moet bevatten over de verplichte uitvoering van een inventarisatie van werkdruk en werkstress. Werkgevers en werknemers kunnen vervolgens aan de hand van deze signalen tot een gemeenschappelijke aanpak komen'.

Op de werkvloer

Volgens Van der Velde, namens AWVN, is er vooral een slag te maken op de werkvloer zelf. ,,Afspraken in cao’s zijn vrij breed. Wat ons betreft moeten we op de werkvloer zelf het probleem van de werkdruk aanpakken. Ik ken bijvoorbeeld een logistiek bedrijf waar ze mensen al aannemen die nog geen bewijs hebben om te rijden in vrachtwagen, maar waar ze zelf worden opgeleid. Dat is concreter dan een abstracte afspraak over werkdruk in een cao.”