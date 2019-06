Verberg je mislukking niet, deze zakenvrouw keert er zelfs bonussen voor uit

,,Als mijn medewerkers niet met enige regelmaat een mislukking melden, maak ik me grote zorgen”, vertelt de Amerikaanse bestsellerauteur in Washington D.C tegen work-lifeplatform Intermediair. Jean Case is voorzitter van de raad van bestuur bij National Geographic en ceo van de Case Foundation, een filantropische instelling opgericht door Jean en haar man Steve, voormalig baas van internetgigant AOL.

Ondernemersbloed

Begin dit jaar publiceerde Case het boek Be Fearless, dat in Amerika een bestseller werd. ,,Amerikanen kunnen goed omgaan met mislukken. Dat zit in ons ondernemersbloed. Hoewel niet iedere mislukking een happy ending kent, ligt aan iedere happy ending minstens één mislukking ten grondslag.”

Als je faalt, kun je er het best groots voor uitkomen, vindt Case: ,,Je kan drie dingen doen. Stilzwijgen en hopen dat niemand er ooit achter komt. Het in grote lijnen vertellen maar dan wel zo dat het allemaal niet zo erg lijkt. Of je kunt er eerlijk over zijn. Wij erkennen het belang van falen”, zegt Case.

Vijf lessen uit het boek Be Fearless:



Denk groot. Geen gepruts in de marge.



Wees moedig, neem risico.



Zorg dat mislukkingen ertoe doen. Er zit altijd een les in.



Reik voorbij je doel.



Je angsten overwinnen lukt als je weet waarom je iets echt wilt.

Binnen de lijntjes

Een organisatie die mislukkingen viert? Is het niet beter om op succes te focussen? ,,Er is een groot verschil tussen falen en iets faliekant verpesten”, zegt Case lachend. ,,Wij zijn gek op succes en het is echt niet zo dat ik alleen maar mislukkingen wil zien. Maar als er nooit wat misgaat, kleur je te veel binnen de lijntjes en ben je niet innovatief genoeg. Om vooruit te komen moet je groots durven te denken. Dan struikel je ook weleens, maar daar leer je alleen maar van.”

,,Twee keer per jaar hebben we een grote vergadering waarbij we werken met een systeem van groene, gele en rode kaarten.” Groen betekent dat een project lekker loopt, bij geel is het nodig om bij te sturen. Bij rood dreigt het serieus mis te gaan. ,,Het is een keer voorgekomen dat er in de vergadering niemand een rode kaart omhoog hield. Ik heb de meeting toen beëindigd, want zoiets baart me zorgen. Als we geen mislukkingen kunnen rapporteren, zijn we niet hard genoeg aan het proberen.”

Bonus

De Case Foundation gaat zelfs zo ver dat het bonussen uitkeert aan medewerkers die hard gewerkt hebben aan een project dat desondanks niet van de grond is gekomen. ,,We noemen dat spotbonussen”, zegt Case. ,,Omdat we er niet mee wachten tot het beoordelingsgesprek aan het eind van het jaar, maar we onze medewerkers direct belonen.”

Falen is een onderdeel van de cultuur geworden. ,,De sfeer om open over mislukkingen te praten organiseer je van de top af. Als manager moet je er dus ook open over durven zijn”, zegt Case. ,,Ik vraag er ook naar als iemand bij ons solliciteert. Wat was je grootste mislukking? Als iemand dan niks kan bedenken, dan durft diegene er óf niet voor uit te komen, óf houdt het verborgen. In beide gevallen ben je niet geschikt om bij ons te komen werken.”

Dus wordt er bij de Case Foundation zowel bij het koffieapparaat als in meetings eerlijk gesproken over de successen en de tegenslagen bij projecten waar aan wordt gewerkt. Ook houden ze zogenaamde fail fests, waarbij collega’s bijeenkomen om achter gesloten deuren over hun hiccups te praten.

Moedig

Voor het nemen van risico’s moet je moedig zijn, zegt Case. ,,Ik heb het ook moeten leren. Tijdens een taekwondoles durfde ik niet verder te gaan. Mijn instructeur zei: je kunt stoppen, of je kunt het proberen. Na afloop kwam ze naar me toe en vroeg: ‘Doe je altijd alleen maar dingen waarvan je weet dat je er goed in bent?’ Het zette me aan het denken.”

Juist uit momenten dat je vooral doet en niet te veel denkt, komen mooie dingen voort, ziet Case. ,,De grootste gift kan zijn dat je ergens niks van weet. Daar kan je een hele sector mee op z’n kop zetten. Neem Airbnb. Oprichters Brian Chesky en Joe Gebbia wisten niks van de hospitality-industrie, en dus werden ze ook niet geïntimideerd door de kennis van mensen om hen heen.”

Bang om te mislukken? Ga bij jezelf te rade waarom dat is. ,,Verplaats jezelf van je comfortzone naar je courage zone”, zegt Case. ,,Wat zou je doen als je niet bang was? Stel voor jezelf een doel dat onmogelijk lijkt.” En als je ergens tegenaan hikt, bedenk dan dat je grootste voorbeeld ook pas succesvol werd na een paar keer in het stof gebeten te hebben. ,,Niemand houdt ervan te mislukken, maar het gaat erom dat we inzien wat we ervan kunnen leren.”

