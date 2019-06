Verdient Mark Rutte opslag? Topman Shell verdient honderdvoudige

Mark Rutte wiebelt ongemakkelijk heen en weer. Hij worstelt met de vraag die hij zojuist kreeg: of het écht nodig is om te onderzoeken of Kamerleden, wethouders, ministers en staatssecretarissen (en dus ook hijzelf) meer zouden moeten verdienen.



Dus zegt de premier eerst: ,,Ik verdien een waanzinnig salaris en ben heel tevreden.’’



En dan: ,,Het is een ongelofelijk teer onderwerp. En de ophef gaat verder dan wat gedoe op Twitter als die salarissen zouden stijgen.’’



Toch, zegt hij, is het ‘goed’ om te kijken hoe de beloning van benoemde en gekozen politici ‘zich verhoudt tot andere beroepen’. En in de hoop verdere vragen voor te zijn: ,,Maar voor mij hoeft het niet.’’