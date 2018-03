Verdwijnt de hoge hak van de werkvloer?

POLLVrouwen die ’s ochtends naar hun werk gaan, stappen niet meer standaard in een paar hoge hakken. Op veel werkplekken is niet alleen de vrijdag casual, de comfortabele platte schoen maakt zijn opmars.

Amerikaanse vrouwen lijken het al te hebben gehad met de hoge hak. Massaal ruilen ze hun gehakt schoeisel in voor sportschoenen of ballerina’s, zo meldt The Washington Post.

Lees ook Wat doe je aan naar je werk? Lees meer

In de VS daalde de verkoop van hoge hakken vorig jaar met 12 procent, terwijl de verkoop van sneakers voor vrouwen is gestegen met 37 procent, zo blijkt uit cijfers van marktonderzoeker NPD Group.

De daling van de verkoop van hoge hakken werd overigens niet veroorzaakt door een gebrek aan opties: het aantal modellen met hak groeide 28 procent ten opzichte van vorig jaar, zo meldt retailonderzoeksbureau Edited. Ook de prijs lijkt geen factor: ongeveer een derde van de hoge hakken waren in de aanbieding, met een gemiddelde korting van 47 procent.

De stiletto en consorten lijken langzaam van de werkvloer te verdwijnen. Want hoe mooi hoge hakken ook mogen staan, praktisch voor werk zijn ze niet te noemen. De draagster zit vast in ieder rooster of kiertje in de stoep en riskeert zwaar enkelletsel om de bus te halen. O, en ze doen natuurlijk nog zeer ook. Heb je ze ’s avonds eindelijk uit, kun je daarna alsnog niet lopen door de blaren. Te vaak hoge hakken dragen leidt bovendien tot blijvend letsel aan de voeten.

Draag jij graag hoge hakken naar werk, of juist niet? Vul de poll in onderaan deze pagina.

Maar waarom kiezen Amerikaanse vrouwen er juist nu voor hun hoge hakken te laten staan? Kledingvoorschriften op het werk zijn minder streng geworden, schrijft The Washington Post. Ook is het normaler geworden om met minder sjiek schoeisel te verschijnen bij bijvoorbeeld een etentje. Maar deskundigen zien ook andere veranderingen in de maatschappij die het dragen van plat schoeisel bevorderen.

Zo werken meer Amerikanen thuis, en wie wel naar kantoor gaat, doet dat vaker lopend. In Washington neemt 14 procent van de bewoners inmiddels de benenwagen naar het werk. Apparaten die beweging meten, zoals de Fitbit, hebben ervoor gezorgd dat mensen zich meer bewust zijn van hoeveel ze bewegen – of eigenlijk zouden moeten doen.

Stappen tellen

,,Zelfs als we eenmaal op werk zijn, doen we moeite om niet de hele dag achter ons bureau te zitten’’, zegt Katie Smith, directeur bij Edited. ,,We staan, nemen de trap of lopen naar onze lunchafspraak. We houden continu bij hoeveel stappen we nemen. Dan is het logisch dat je ook comfortabele kleding en schoeisel draagt.’’

Smith denkt niet dat de hoge hak helemaal verdwijnt. ,,Het is niet zo dat we onze hakken verbranden – de meerderheid van de vrouwen heeft ze nog steeds in de kast staan. Maar als je naar een feestje gaat, wordt er niet meer van je verwacht dat je je puntigste hakken aantrekt, er twee uur op staat en vervolgens dood wil. De sociale normen zijn aan het veranderen.’’

Rode loper

Het kan ook geen kwaad dat platte schoenen op het moment omarmd worden in de popcultuur en nu ook te zien zijn op de catwalk en de rode loper. Bij de laatste show van mode-ontwerper Marc Jacobs liepen modellen in brogues met zijden veters en ballerina’s versierd met kristallen. Actrice Gal Godot droeg gladiatorsandalen naar de première van Wonder Woman.

Uit recent onderzoek van marketingresearchbedrijf Mintel blijkt dat Amerikaanse vrouwen meer sportschoenen en sandalen dan nette schoenen of laarzen kopen. Bijna de helft van de ondervraagden zei meer geld over te hebben voor schoenen die comfortabel zitten.

Fabrikanten van hoge hakken, die hun hoogtepunt beleefden tijdens het ‘Sex and the City’-tijdperk in het begin van de jaren 2000, hadden de laatste jaren te maken met tegenvallende resultaten. Vorig jaar betaalde modemerk Michael Kors 1,2 miljard dollar voor exclusieve schoenen-maker Jimmy Choo. Twee jaar daarvoor lijfde Coach schoenenmerk Stuart Weitzman in voor 574 miljoen dollar.

Quote Mensen multitasken tegenwoordig meer Alexis DeSalva, retailanalist

,,Mensen multitasken tegenwoordig meer – ze gaan van yogales naar werk, en na de borrel gelijk door om hun kinderen op te halen. Dan willen ze niet tussendoor vier keer van outfit hoeven wisselen’’, zegt Alexis DeSalva, retailanalist bij Mintel. ,,Platte schoenen zijn onmisbaar geworden om je te kleden voor meerdere gelegenheden.’’

Sportmerk Nike kondigde eind februari een nieuw retailconcept aan, Unlaced genaamd, dat zich exclusief gaat richten op sneakers voor vrouwen. Daarnaast worden modellen voor vrouwen in meer maten beschikbaar. Eerder dit jaar kwam het bedrijf al met haar eerste collectie sneakers geheel gemaakt door vrouwelijke ontwerpers. Het lijkt er ook op dat Crocs, Teva-sandalen en Birkenstocks –allemaal geroemd om hun comfort, niet zozeer om hun uiterlijk – ook een comeback maken.

Ga jij nog op hoge hakken naar je werk? Vul hieronder de poll in:

Enquete poll Draag jij hakken op werk? Ja, praktisch altijd

Soms. Ik draag vaker platte schoenen

Nee, dat mag/kan niet op mijn werk

Nee, dat zit niet lekker

Nee, ik vind ze niet mooi Draag jij hakken op werk? Ja, praktisch altijd (28%)

Soms. Ik draag vaker platte schoenen (24%)

Nee, dat mag/kan niet op mijn werk (12%)

Nee, dat zit niet lekker (34%)

Nee, ik vind ze niet mooi (2%)

Doe jij alles op torenhoge hakken en ga je er fluitend mee naar kantoor? Of heb je juist een indrukwekkende collectie sneakers die je iedere dag aan je collega's showt? We zijn benieuwd naar jullie ervaringen. Stuur ons een hier een bericht!