Verkouden Nederlander bikkelt dapper door op werk, slim of niet?

De ‘snotterperiode’ is aangebroken. Maar wie heeft er nou tijd om ziek te zijn? Hoe beroerd ook, de verkouden Nederlander werkt dapper door, blijkt uit onderzoek. Maar juist om verkoudheid te slim af te zijn, is het verstandig jezelf ook wat rust te gunnen, aldus bedrijfsarts Gertjan Been.

De klassieke symptomen van een verkoudheid - verstopte neus, het hoesten en het algehele gevoel van malaise - gaan meestal vanzelf weer over, maar kunnen je (werk)dag nog steeds goed vergallen. Acht op de tien ziet verkouden zijn als groot ongemak, blijkt uit recent onderzoek in opdracht van VSM naar 1000 werkende Nederlanders van achttien jaar en ouder. Het overgrote deel van hen - 71 procent - zegt zich bij een verkoudheid echt ziek te voelen.

Maar thuisblijven van werk? Dat doen we niet snel. De helft van de ondervraagden geeft aan zich niet ziek te melden bij verkoudheidsklachten. Driekwart van de werkenden voelt zich zelfs ongemakkelijk bij het idee. Ook het dagelijks leven gaat door: maar zeven procent zegt zich minder in te zetten voor dagelijkse activiteiten - het huishouden, naar de supermarkt gaan, de zorg voor de kinderen.

Geen algemene regel

Is het verantwoord om al snotterend en proestend door te werken? Daar is geen algemene regel voor, zegt Gertjan Beens, bedrijfsarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. ,,Als bedrijfsarts kijken we naar de relatie tussen de klachten en de eisen die het werk stelt. Als je kantoorwerk doet kun je je taken meestal wel blijven uitvoeren met verkoudheidsklachten. Maar heb je een functie waarin je veel in gesprek bent met anderen en je hebt geen stem meer, dan is het natuurlijk een ander verhaal.’’

Als je ziek bent, ben je besmettelijk. Moet je niet thuisblijven om je collega’s hetzelfde lot te besparen? ,,Dat zou niet veel zin hebben, denk ik. Er zijn honderden verkoudheidsvirussen die rondwaren in iedere populatie. In de koude maanden wordt dat erger. Je kan overal aangestoken worden. Blijf jij thuis, dan komen je collega’s elders wel in aanraking met die virussen.’’ En bij griep? ,,Een besmetting met de griep is ernstiger - ieder jaar overlijden er mensen aan. Kom je voor je werk in contact met kwetsbare mensen die een verlaagde weerstand hebben - ouderen of zieken - dan raden we aan om thuis te blijven, zeker bij griepverschijnselen.’’

Acuut

Griep onderscheiden van een verkoudheid is niet altijd even makkelijk. Wanneer moet je vermoeden dat je griep hebt? ,,Om van griep te spreken moet je besmet zijn met een influenzavirus. Om dat zeker te weten zou je bloed onderzocht moeten worden, maar er is wel een duidelijk verschil in de symptomen dat een indicatie kan geven.’’ In tegenstelling tot een verkoudheid treedt de griep acuut op. ,,De klassieke griepverschijnselen zijn koude rillingen, koorts, spierpijn en vaak ook luchtwegproblemen.’’ Stapelen de ongemakken zich juist geleidelijk op - van een kriebel in de keel naar constante hoestbuien - dan heb je waarschijnlijk ‘maar’ last van een verkoudheid.

Redelijk onschuldig of niet, irritant is een verkoudheid zijn wel. Wie met smart wacht op de uitvinding van een pilletje of prik om nooit meer verkouden te worden, moet de bedrijfsarts helaas teleurstellen. ,,Tegen virussen kun je vaccins maken, maar deze verkoudheidsvirussen muteren zo snel dat wij het als mensen nooit bij kunnen houden. Verkoudheid zal denk ik altijd blijven voorkomen. We zullen ermee moeten leren leven.’’

Chronische stress

Is er dan niets wat we tegen verkoudheid kunnen beginnen? Met een goede weerstand loop je minder risico, zegt Beens. ,,Je algemene gezondheid moet daarvoor goed zijn. Daarmee bedoel ik niet alleen dat je lichamelijk fit moet zijn en dus gezond moet eten en voldoende moet bewegen.’’ Chronische stress is een aanslag op de weerstand. ,,Het is wetenschappelijk aangetoond dat stress de weerstand verlaagt. Let er dus ook op dat je geestelijk in balans blijft en voldoende rust neemt.’’

