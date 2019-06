Verpleegkundigen laten op Instagram zien dat ze meer doen dan billen wassen

Mandy Wilmink, Agnes Mandemaker (26) en Maaike Taal (27) kunnen eindelijk rustig zitten. Het is hollen of stilstaan in het Amsterdam UMC, locatie VUmc, waar ze alle drie als verpleegkundige werken. Het mooiste beroep dat er is, volgens de vrouwen. ,,Waarom we dit beroep uitoefenen? Het is iets wat ik wil doen, wat ik móet doen”, zegt Maaike. ,,Een soort roeping misschien?” Mandy knikt. ,,Je bent gemaakt voor dit vak of niet. We maken hier echt van alles mee.”