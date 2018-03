Verplicht naar fitness tijdens werkuren: 'Wie niet meedoet, moet opstappen'

Even lopen tijdens de middagpauze, fitnesstoestellen voor het personeel... Ook in Nederland ons moedigen bedrijven hun werknemers aan om te sporten, al dan niet tijdens de middagpauze. In Zweden gaan enkele bedrijven een stap verder, schrijft het Vlaamse magazine Nina. Sporten tijdens de werkuren is er verplicht. Sportmerk Björn Borg voerde de verplichting twee jaar geleden in op initiatief van CEO Henrik Bunge. ,,Wie niet wil, maakt geen deel uit van de bedrijfscultuur, en moet maar stappen", zegt hij nu tegen persbureau AFP. ,,Maar tot nu toe is hier nog niemand vertrokken omwille van die verplichting."