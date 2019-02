Verstand van (bruids)mode? Winkel ‘Say Yes to the Dress’ zoekt nieuwe styliste

Vacature van de weekZit jij steevast aan de buis gekluisterd bij het bruidsjurkenprogramma Say Yes to the Dress ? En heb je ook nog ervaring in de fashionretail? Dan heeft bruidsmodewinkel Koonings in Deurne de baan voor jou. Ze zoeken een nieuwe styliste om bruiden aan hun droomjurk te helpen.

Koonings in Deurne is een waar bruidsmodewalhalla. In oppervlakte is het de grootste bruidsmodewinkel ter wereld, aldus eigenaresse Ramona Koonings. ,,Ook hebben we bepaalde merken als enige in Europa. We krijgen daarmee klanten uit heel Nederland, maar bijvoorbeeld ook uit Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen.” Niet gek dus dat zender TLC er de Nederlandse versie van het populaire programma Say Yes to the Dress opneemt.

25 stylistes

Er werken bij Koonings momenteel zo'n 25 stylistes om bruiden aan hun perfecte jurk te helpen. De bruidsmodezaak heeft reden genoeg om daar nog iemand bij te rekruteren. De bruidsbusiness is booming. ,,Er is steeds meer vraag dus we blijven groeien. De aandacht die we krijgen via het tv-programma helpt daar zeker bij. Op de drukke dagen - vrijdag tot en met zondag - is het een komen en gaan van bruiden.”

De nieuwe styliste is iemand met mbo-werk-en-denkniveau en ervaring in de fashionretail. ,,Het is een voordeel als dat in de bruidsmode is geweest, maar dat hoeft niet per se.” Vanwege het internationale klantenbestand is een goede kennis van het Engels en bij voorkeur ook van het Duits gewenst.

In de functie heb je te maken met intensief klantcontact. ,,Bij een afspraak kan je zo twee uur bezig zijn. Je helpt iemand niet alleen aan de juiste jurk, maar zoekt er ook alle accessoires bij.” Inlevingsvermogen in de klant is vereist. ,,Het is voor de bruiden een speciale dag. We maken bijvoorbeeld weleens mee dat de bruid haar moeder net heeft verloren en haar mening over de jurk dus moet missen. Je moet empathisch en communicatief vaardig genoeg zijn om daar goed mee om te gaan.’’

4500 jurken

Een andere uitdagende factor is het aanbod waar je mee gaat werken. De winkel heeft een assortiment van zo’n 4500 jurken, van klassieke kanten prinsessenjapon tot sexy zeemeerminnenmodel. En jij moet ze allemaal op je duimpje kennen. ,,We verwachten dat natuurlijk niet al vanaf het begin, maar het is wel de bedoeling dat je het aanbod goed genoeg leert kennen om aan de wensen van de bruid te kunnen voldoen.’’

Quote Voor iedere bruid moet je weten welke soort jurk wel bij haar lichaamsty­pe past en welke niet Ramona Koonings

En, ook al zijn ze bijna allemaal wit, de ene jurk is de andere niet. ,,Voor iedere bruid moet je weten welke soort jurk wel bij haar lichaamstype past en welke niet.’’ Daar krijg je wel hulp bij. ,,We hebben in het bedrijf regelmatig trainingen voor de stylistes. Of de merken sturen daar iemand voor of onze hoofdcoupeuse geeft bijvoorbeeld uitleg over het afspelden, de maatvoering en de verschillende stoffen.’’

De nieuwe styliste kan rekenen op een marktconform salaris. Volgens de cao Fashion, sport & lifestyle komt dat voor een soortgelijke functie van 38 uur per week neer op een bedrag tussen 1600 en 1900 euro bruto per maand. ,,De uren die gewerkt worden zijn in overleg. Dat is ook afhankelijk van wat iemand wil. Meer werken naast het weekend is wel mogelijk.’’

In beeld

Wie zichzelf al op tv een bruid ziet aankleden, moet Koonings helaas teleurstellen. Een optreden in Say Yes to the Dress zit er (nog) niet in. ,,De casting voor het aankomende seizoen is al afgerond. Maar als je in de winkel een andere bruid aan het helpen bent, kan je natuurlijk wel in beeld komen.”

Een baan in de bruidsmode is bovenal hard werken, zegt Koonings tot slot. ,,Het is belangrijk dat je enthousiast bent over bruidsmode en dat ook laat zien, maar dat is niet het enige wat we zoeken. Het zijn volle dagen en je moet fysiek ook best sterk zijn. Die jurken zijn zwaar en door de grootte van de winkel zet je op een werkdag de nodige stappen.” Voor die inspanning krijg je wel wat terug. ,,Het is wel een supermooie branche. In welke baan heb je nou elke dag te maken met zoveel blije mensen?”

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.