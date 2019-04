Verzekeraar ASR stopt met bonussen voor de top

De verzekeraar presenteerde vanochtend zijn nieuwe beloningsbeleid voor de periode vanaf 2020. De aandeelhouders mogen zich daar op 22 mei over buigen. Er is de laatste jaren veel rumoer rond de beloningen van topmensen in de financiële sector. Zo verhoogde ING direct het salaris van de topman toen het bedrijf de staatssteun had terugbetaald. Vorig jaar wilde de bank de beloning van topman Ralph Hamers nog eens fors verhogen. Daar zag de bank na druk van politiek en de publieke opinie van af.