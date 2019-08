Via deze site krijg je geld als je wordt lastiggevallen met baanaanbiedingen

Als je een profiel aanmaakt op de website en je komt, anoniem, in een lijst van een deelnemende werkgever naar boven, krijg je 40 euro. Als het bedrijf vervolgens wil weten wie je bent, kun je voor nog eens 50 euro uit de anonimiteit stappen. Komt er een afspraak om in het echt kennis te maken? Dan krijg je daar nog 200 euro bovenop.

Ondernemer en initiatiefnemer Schelte Meinsma zag dat bedrijven bakken met geld moeten betalen aan recruitmentbureaus die kandidaten, vaak ook nog eens ongewenst, benaderen via LinkedIn. ,,Je betaalt recruiters en headhunters zo 15.000 tot 25.000 euro voor het aanbrengen van een programmeur. Dat vind ik bizar. Terwijl je vaak niet eens hele goede mensen krijgt.” Daar wil hij iets aan veranderen met dit platform. Het geld moet namelijk bij de professionals zelf terechtkomen, vindt Meinsma.

Met dit platform, dat deze week officieel is gelanceerd, kun je dus een aardig zakcentje bijverdienen: elke week op de koffie met een potentiële werkgever en je verdient zo duizend euro per maand. ,,Dat zou inderdaad kunnen”, beaamt Meinsma. ,,Maar daar gaan we niet vanuit.” De start-up heeft bovendien een aantal mechanismen ingebouwd die dat moeten voorkomen. ,,Als je een gesprek ‘faket’, kan het bedrijf een klacht indienen. Dan krijg je een gele kaart en krijgt het bedrijf zijn geld terug. Als je vervolgens geen goede uitleg kunt geven, blijft de gele kaart zichtbaar voor alle gebruikers.”

Algoritme



Op deze manier hoopt het platform werkgevers bovendien toegang te geven tot een groep mensen die ze anders nooit zouden kunnen bereiken. ,,Ik had nooit gedacht dat ik zelf een vaste baan zou willen. Totdat ik door een headhunter werd benaderd, toen zat ik ineens in een sollicitatiegesprek. Dat was een vreemde ervaring. Blijkbaar was ik - ondanks dat ik niet op zoek was - wel bereid om een uitdaging aan te gaan.” Goede aanbiedingen hoeven dus niet per definitie vervelend te zijn, was zijn ontdekking.

Mensen die zich aanmelden hoeven geen cv in te sturen, door middel van zo'n tweehonderd ‘swipes’, verwerft het algoritme persoonlijke inzichten. Hoe emotioneel stabiel je bent, waar je passies liggen, wat je vaardigheden en ambities zijn. ,,Het enige wat je hoeft te doen, is een spelletje spelen", aldus Meinsma. Ook de bedrijven moeten swipen, en op die manier worden latent werkzoekenden gekoppeld aan de werkgevers. Recruiters, headhunters en mensen die staan ingeschreven bij vacaturebanken mogen zich niet aanmelden. ,,We zijn er echt voor mensen die niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan.”

10.000 professionals

Het bedrijf is gestart met een pilot met vijftien deelnemende bedrijven - onder andere Philips, Tesla, Corendon en KLM - en wil eind dit jaar honderd deelnemende bedrijven hebben en 10.000 professionals. Op dit moment zijn het er zo'n 1800, aldus Meinsma. Het bedrijf heeft tot nu toe zo’n 8000 euro uitgekeerd. ,,Voor werkgevers zijn de wervingskosten in ieder geval veel lager. Ongeveer 2500 euro per persoon.”

