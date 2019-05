Vier dagen je ‘gewone’ werk, de vijfde dag (betaald) vrijwilligerswerk

Voor Nelly Notenboom was vrijwilligerswerk eigenlijk een ver-van-haar-bedshow. ,,Ik denk niet dat ik zo snel vrijwilligerswerk had gedaan. Tuurlijk, je helpt wel eens een buurvrouw, maar niet op deze schaal.’’

Volledig scherm Nelly Notenboom. © Privé archief Notenboom werkt 28 uur per week bij de gemeente Zoetermeer. Ze werkt met mensen die een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarnaast doet zij op regelmatige basis vrijwilligerswerk tijdens evenementen van SamenVijf. ,,Vorige keer gingen we pannenkoeken bakken bij een bejaardentehuis. Ik ben heel erg de waarde gaan inzien van vrijwilligerswerk. Hiervoor had ik niet zo snel onbetaald werk gedaan. Dat zeg ik eerlijk, want ik ben ook best druk met mijn eigen leven.’’

Energie

Het detacheringsbureau Samenvijf is actief in de sectoren Zorg en Welzijn en de overheid. ,,Stel je voor: je werkt vijf dagen per week bij de gemeente Amsterdam, voor een maandsalaris van 3000 euro. Dan kun je ervoor kiezen om 32 uur te werken en de vijfde dag iets anders te doen’’, zegt Zantman. Samenvijf betaalt in zo’n geval de vijfde dag marktconform door. Voorwaarde is dat je iets bijdraagt aan de maatschappij in de vorm van vrijwilligerswerk. ,,Het is leuk, want als werknemer kom je nog eens bij diverse organisaties terecht. Het idee is dat als je een werkweek hebt met meer variatie en zingeving, je ook meer energie krijgt.’’

Samenvijf bestaat sinds juni 2017. Inmiddels zijn zo’n 55 mensen aan de slag bij het detacheringsbureau. ,,Twee jaar geleden bestond dit concept nog niet in Nederland. Geïnspireerd door Sillicon Valley en organisaties als Google willen wij ook mensen één dag per week iets bieden om zichzelf te ontwikkelen. ING is vorig jaar met een soortgelijk initiatief gestart. De bank biedt werknemers ouder dan 63 jaar, één dag per week om vrijwilligerswerk te doen tegen normaal salaris.’’

Quote Er moet een gezonde balans zijn tussen de uren die je bij onze opdrachtge­ver werkt en het vrijwilli­gers­werk wat je doet Frans Zantman, Samenvijf

Egyptische kerk

Er zijn twee smaken vrijwilligerswerk waaruit je kunt kiezen. ,,Je kunt kiezen voor maatschappelijk werk binnen je eigen netwerk of regio, of je doet mee aan gemeenschappelijke dagen die zijn georganiseerd door Samenvijf.’’ Esther-Rina Urbani doet het eerste. Naast haar werk bij de gemeente Amsterdam, doet zij een halve dag in de week vrijwilligerswerk. ,,Ik had maaltijden kunnen bezorgen of uitjes kunnen verzorgen, maar ik heb iets gekozen dat bij me past. Ik woon dichtbij een Egyptische kerk. Dat is een vrij gesloten gemeenschap. Ik geef daar presentaties over opvoeding. Het is leuk, want ik kom veel met burgers in contact. Ik heb daarnaast een veel beter idee van wat er speelt bij verschillende groeperingen in Amsterdam.’’

Als je parttime werkt, krijg je naar verhouding extra uren in je contract om vrijwilligerswerk te doen. Zantman: ,,Er moet wel een gezonde balans zijn tussen de uren die je bij onze opdrachtgever werkt en het vrijwilligerswerk wat je doet. We willen ook financiële zekerheid. We zijn geen filantropische organisatie.’’ Het detacheringsbureau onderscheidt zich dermate dat ze ook in een krapper wordende arbeidsmarkt nog aan personeel kunnen komen, volgens Zantman.