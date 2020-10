Vier miljard voor bedrijven lijkt kat in 't bakkie voor kabinet nu FvD 'positief’ is

Fractieleider Paul Frentrop zei vanochtend tijdens de politieke beschouwingen in de senaat dat zijn fractie ‘in principe voor’ de Baangerelateerde Investeringskorting is. ,,Het idee om lasten te verlagen voor het bedrijfsleven spreekt ons wel aan", zei Frentrop. Volgens de FvD’er moet nog wel even goed worden gekeken of het geld niet misbruikt wordt. ,,Of de BIK het juiste instrument is, moeten we nog even kijken, maar het oogt positief.”