Vier op de tien zzp’ers heeft geen voorziening voor arbeidsongeschiktheid

Ruim veertig procent van de zzp’ers heeft zich niet voorbereid op een eventuele arbeidsongeschiktheid. Ze hebben geen verzekering, geen spaargeld of beleggingen en geen lidmaatschap van een broodfonds. Er blijkt zelfs sprake van een kleine negatieve trend: ,,We zien dat er steeds iets minder zzp’ers verzekerd rondlopen.”

Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid van TNO en het CBS, een onderzoek onder 5500 zelfstandig ondernemers dat vandaag gepubliceerd is. TNO-onderzoeker Wouter van der Torre: ,,Dat er weinig zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben is niet verrassend. Dankzij dit onderzoek hebben we nu wel in beeld wáárom ze zich niet verzekeren.”

Volgens de onderzoeker zijn er verschillende redenen waarom zzp‘ers ervoor kiezen zich niet te verzekeren. De eerste en grootste groep is niet verzekerd vanwege financiële redenen. 46 procent vindt de kosten niet opwegen tegen de baten, 37 procent zegt het niet te kunnen betalen. Een tweede groep zegt het risico zelf (21 procent), of samen met partner (20 procent) te kunnen dragen. ,,Het percentage dat zegt zelf het risico te kunnen dragen, wordt hoger naarmate mensen ouder worden”, vertelt Van der Torre. ,,Deze groep hoeft minder lang te overbruggen totdat ze aan hun pensioen zit.”

Volledig scherm Redenen om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen. De belangrijkste reden: de kosten wegen niet op tegen de baten. © CBS

Verplicht verzekeren

Een kleine tien procent zegt dat het onduidelijk is wanneer de verzekeraar gaat uitkeren en besluit zich daarom niet te verzekeren, nog eens eenzelfde percentage heeft sowieso geen vertrouwen in verzekeraars. Tot slot is er een groep die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten omdat ze niet worden geaccepteerd. Vooral 55-plussers hebben daarmee te maken.

Interessante uitkomsten, zeker omdat in het recent vernieuwde pensioenakkoord bijvoorbeeld is afgesproken dat zelfstandigen zich verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. ,,Als je een verplichte verzekering gaat opleggen, zijn de kosten dus een aandachtspunt”, zegt Van der Torre. ,,Ook ligt een acceptatieplicht voor de verzekeraar dan voor de hand.”

Quote Iedereen krijgt te maken met een pensioen, je hebt een kleinere kans dat je arbeidson­ge­schikt raakt Wouter van der Torre, TNO

Sectoren

Uit het onderzoek blijkt dat in de landbouw- en bouwsector relatief vaak arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden afgesloten. Toch is ook daar minder dan de helft verzekerd: in beide sectoren rond de 40 procent. In de recreatiesector ligt het aantal zzp’ers met een verzekering het laagst: rond de tien procent. Ondernemers met een laag inkomen zijn minder vaak verzekerd dan ondernemers met een hoog inkomen.

Tachtig procent van de zzp’ers heeft overigens wel een pensioenvoorziening: ,,Iedereen krijgt te maken met een pensioen, je hebt een kleinere kans dat je arbeidsongeschikt raakt. Je hoopt dat je het niet nodig hebt”, klinkt er als verklaring. De kanttekening daarbij is overigens wel dat de helft van de zzp’ers verzekerd is bij een pensioenfonds, waarbij het veelal gaat om verplicht opgebouwd pensioen via (voormalig) werk in loondienst.

Iedereen - zelfstandige of werknemer - is een merk, stelt coach Charlotte van 't Wout in onderstaande video. Ze geeft tips hoe je jezelf kunt profileren.