Vier op tien millennials denkt op 70ste nog aan het werk te zijn

Dat blijkt uit onderzoek van ManpowerGroup Nederland onder ruim 1100 werkende millennials. 94 procent van de respondenten is bereid om tijd te investeren in hun vaardigheden, 75 procent vindt het ook niet erg om geld te stoppen in hun professionele ontwikkeling.

,,Deze groep mensen kijkt op een heel andere manier naar de arbeidsmarkt”, zegt Jeroen Zwinkels, algemeen directeur bij ManpowerGroup Nederland. ,,Meer mensen realiseren zich dat het werkzame leven er door toenemende vergrijzing en digitalisering anders uit gaat zien. Daardoor heb je niet meer één carrière, maar kunnen dat ook drie totaal verschillende carrières zijn. Wat je nu kan gaat door de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt niet meer voldoende zijn voor de rest van je loopbaan.”

Dat geldt volgens de directeur ook voor vijftig- en zestigplussers. ,,We zien dat die groep groeit en er meer mensen bij ons aan het werk zijn. Wat mij betreft zouden werkgevers wel meer mogen inzien dat ook deze groep waardevol is en beschikt over goede vaardigheden en daar moeten ze ook voor durven investeren.”

Quote Ze zijn zich bewust van het werk dat ze doen en vragen zich voortdu­rend af of ze ergens energie uithalen Jeroen Zwinkels

Trouw aan werkgever

Millennials kijken volgens Zwinkels op een andere manier naar het fenomeen baan, inclusief vast contract en vast inkomen. ,,Ze zijn zich bewust van het werk dat ze doen en vragen zich voortdurend af of ze ergens energie uithalen”, verklaart hij. ,,Waar dat is, bij de eigen werkgever of ergens anders, of in welke contractvorm dat is, dat vinden ze minder belangrijk. Ze willen vooral zorgen dat ze het tot hun zeventigste volhouden en dat het werk voldoening geeft, het liefst in een omgeving die oog voor ze heeft.”

Uit het onderzoek blijkt dan ook dat 82 procent van de millennials tevreden is met zijn of haar huidige baan. Het salaris speelt daarbij een belangrijke rol (33 procent), maar ook fijne collega’s (22 procent) en een goed toekomstperspectief (15 procent) zijn voor hen redenen om bij de huidige werkgever te blijven. Zwinkels: ,,Voor veel werknemers is dit – door de krappe arbeidsmarkt - het moment om na te denken over de toekomst en te bedenken wat ze zoeken in een werkgever.”

Gemiddeld werken millennials 33 uur per week, blijkt uit het onderzoek. Mannen ietsje meer dan vrouwen: 35 uur, terwijl vrouwen 30 uur doen. Ook is voor mannen het salaris belangrijk: 36 procent gaf aan dat het salaris een reden is om bij een werkgever te blijven, bij vrouwen was dat 29 procent.