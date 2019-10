Vijf simpele methodes om gefocust te blijven (nu het om vier uur al donker wordt)

Met het intreden van de wintertijd is het weer zover. Als we van werk naar huis vertrekken is het buiten pikkedonker en koud. Zit je na de lunch al gapend achter je bureau? Met deze tips blijf je de hele winter wakker en gefocust:

Amerikaanse vacaturesite The Muse zette deze vijf tips op een rij om de duistere maanden prettig en productief door te komen.

1. Ga lekker bewegen.

Besef: je zit niet vastgeketend aan je bureau. Niemand zal je raar aankijken als je eens opstaat van je stoel en even een rondje wandelt. Dat je vervolgens als een bezetene in het trappenhuis op en neer gaat rennen, hoeft niemand te weten. Volgens onderzoeken krijg je er meer energie van als je gedurende de dag telkens een paar minuten beweegt. Dus: sta op en loop. Of doe wat oefeningen aan je bureau.

2. Luister een lekker muziekje.

Het typen van je buurman, het gebrom van de koffiemachine of het geroezemoes van die-ene-afdeling-die-altijd-net-te-hard-praat: na een tijdje kan het op je zenuwen werken. De oplossing? Luister muziek. Heroïsch. Extreem. Stoer. Of droom even weg. Je gaat jezelf er ongetwijfeld beter van voelen.

3. There’s an app for that.

Tijd besparen? Onzin uit de weg gaan? Efficiëntie naar een hoger niveau brengen? Kijk eens in dit lijstje met apps die je kunnen helpen bij je werkdag. En je kunt beloningen instellen wanneer je hebt gedaan wat je moet doen. Hierrrr met die motivatie!

4. Maak het gezellig.

Natuurlijk is het verschrikkelijk als het buiten pikdonker is terwijl je nog binnen zit te zwoegen. Maar, geen nood: je kunt het net zo goed supergezellig maken. Pak een extra kopje kruidenthee en rol jezelf lekker op in een deken of warme trui. De werktijden zijn dan misschien niet optimaal, maar het comfort heb je veel meer zelf in de hand. En dat kan altijd beter!

5. Doe het makkelijkste op het laatst.

Als je je eigen werkzaamheden kunt inplannen, zorg dan dat je de makkelijkste dingen het laatste kunt doen. Wanneer je brein al half onderweg naar huis is, kun je nog snel even de spreadsheets invullen, je bureau opruimen en die vergadering inplannen. De belangrijke taken doe je eerst. Dan kun je daar de rest van de dag trots op zijn. Mócht je onverhoopt eerder weg moeten (of gaan) van kantoor, dan zit het belangrijkste er in ieder geval op.

Dus ja, het is een zware, donkere periode. Maar er is zeker hoop. Succes en sterkte!

Dit artikel is eerder verschenen op 7 november 2017.

