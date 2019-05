‘Vijf sterren op een schermpje, in Singapore hebben ze er alles voor over’

Het spijt me te moeten constateren, maar vergeleken met Singapore is het serviceniveau in Nederland nog het meest te vergelijken met dat van de communistische heilstaat. De fameuze zin: ‘Nee meneer, as het er niet hangt, dan zal het er wel nie wezen’ zal je hier niet horen. Wel eens je internetprovider proberen te bellen? Of iets willen ruilen en je krijgt geen geld terug maar één of andere lullige waardecoupon? Je wilt een nieuwe stofzuiger kopen, maar geen verkoper in de winkel te vinden en als je er een hebt, hij er vervolgens niks vanaf weet! En de winkels maar janken dat er zoveel online gekocht wordt.



Service is het toverwoord! Alles kan altijd in Singapore. En in een land waar commercie de religie is, is service de Messias. En met een glimlach hè. Die is weliswaar van plastic, maar liever een neppe glimlach dan het echte chagrijn.

Touchscreens

Zo vind je overal touchscreens met smileys waar je de geboden service kan beoordelen. ‘Raten’ in het Engels. Naar een openbare wc geweest? Krantje gekocht? Taxirit genomen? Nieuwe spijkerbroek? Altijd word je gevraagd om de verkoper of de service te beoordelen. Dat is een onderdeel van hun beloning. Vaak hebben ze liever 5 sterren dan een fooi. Men zal er alles aan doen om de felbegeerde five star rating te krijgen.



Laatst waren we met z’n allen op stap en de hele gemeente moest plassen. Dan vliegen er vier naar links en een naar rechts om vervolgens in een kkrrraaakhelder openbaar toilet zo snel mogelijk te plassen om maar als eerste op het scherm van de rating te drukken. Op dat scherm, zo groot als een iPad, staat dan meestal de foto van de persoon die dat toilet schoonhoudt. Vaak een oud opaatje.

,,Kijk papa, ik heb hem vijf sterren ‘gerate.’’

,,Nou jongen, één ster per ‘rate’ lijkt me ruim voldoende.''

Och, het was eruit voordat ik er erg in had. ,,Ah nee hè’’, hoor ik achter me. ,,Dat ga je toch niet in één van die malle stukkies van je zetten?’’

,,Natuurlijk niet schat.’’ Platte humor, daar houd ik niet van.

Beetje vreemd

Het staat wel een beetje vreemd om recht voor de neus van de verkoper een slechte beoordeling te geven, dus dat doe je ook niet zo vaak. Maar net zoals zoveel dingen hier: het is een beetje vreemd, maar het werkt wel. Dus willen we de winkelstraat in Nederland weer vol krijgen? Dan is service de sleutel. En een schermpje met smileys. Want ‘raten’ is weten.

