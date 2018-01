Vijf tips hoe je je personeel zo snel mogelijk in de gordijnen jaagt

Jos van Calsteren is eigenaar van de The People Company. Hij helpt bedrijven met personeelszaken. Want een verkeerde medewerker op een functie kost een jaarsalaris. Hij geeft tips hoe je het beste met je mensen om kunt gaan én hij weet ook heel goed hoe je je personeel zo snel mogelijk de gordijnen injaagt. Of in het beste geval: volledig de deur uit, naar een andere werkgever. Dit zijn zijn vijf tips.

1. Controleer je personeel tot op detail

,,Ik ken een installatiebedrijf dat zijn busjes heeft uitgevoerd met een GPS-tracker. Dat is handig, zo kun je zien wie het dichtste bij een klant kan zijn, mocht er een spoedgeval zich voordoen. Maar ik ken ook de manager. Hij zit op kantoor. Met een groot beeldscherm voor zich. Hierop ziet hij alle busjes rijden. En stilstaan. Wanneer een van de installateurs een uur langer dan verwacht voor de deur van een klant staat geparkeerd, dan vraagt hij waarom dat was. Hij wil precies weten waarom. De manager heeft totaal niet door wat voor negatieve impact het heeft op de persoon die hij aanspreekt. Gevolg: zijn personeel voelt zich totaal niet serieus genomen."

Quote Hoe het met de echte prestaties gaat, dat weet je niet Jos van Calsteren ,,Mocht je je personeel nou niét kwijt willen: stop dan met managen en begin met leidinggeven. Dus bemoei je niet met elke handeling maar geef ze een richting en een doel. Behandel je personeel zoals je thuis met je kinderen omgaat. Als de medewerker niet functioneert dan zeg je niet ‘hij moet maar weg’, dat doe je ook niet als je puberdochter vervelend is.”

2. Voer kwetsende beoordelingsgesprekken

,,Kijk alleen naar de kwantiteit in plaats van de kwaliteit. Zorg er dus voor dat je wel weet hoe lang iemand voor de deur van de klant geparkeerd staat, maar niet hoe tevreden die klant is over de installateur. Pak er dan aan het eind van het jaar een formulier bij om het beoordelingsgesprek te voeren. Vertel dan vooral wat er mis is gegaan, zoals dat de werknemer te lang bij een klant is geweest. Hoe het met de echte prestaties gaat, dat weet je niet. Want je kunt het natuurlijk niet van 25 mensen in de gaten houden."

,,Voor managers die wél betrokken zijn: zorg dat je maandelijks een gesprek hebt met je werknemers. Geef vertrouwen. En je zult zien, je krijgt vertrouwen. En zorg dat de span of control zo klein mogelijk is. Je kunt maar van een man of acht à tien weten hoe het echt met ze gaat. Zorg dat het niet alleen gaat om prestaties, maar ook om geluk.”

3. Controleer en domineer te allen tijde

Quote Werk rivaliteit en afgunst in de hand door een rigide salarissysteem te hanteren Jos van Calsteren ,,Ga boven je personeel staan. Vertel hoe ze iets slimmer kunnen aanpakken. Op microniveau. Geef ze niet het vertrouwen dat ze het zelf kunnen. Ik heb dat gezien bij een boekhoudkantoor. Een manager ging aan een medewerker vertellen hoe hij sneller kon werken in Exel. Feitelijk staat hij zijn medewerker te domineren. Ik heb ook gezien dat diezelfde manager een personeelslid dat wilde doorgroeien vasthield. Door te zeggen dat diegene er nog niet klaar voor was. Hij wilde de goede medewerker en daarmee de resultaten van de afdeling behouden. Binnen niet al te lange tijd zat deze werknemer toch op een andere functie. Alleen dan wel in een ander bedrijf. Dag goeie werknemer.”

4. Voer een oneerlijk salarismodel in

,,Werk rivaliteit en afgunst in de hand door een rigide salarissysteem te hanteren. Want geloof mij: op de werkvloer wordt veel meer gepraat over salarissen dan de leiding denkt. Wanneer een manager van hogerhand krijgt medegedeeld dat er maandelijks duizend euro aan verhoging mag worden gegeven en je wil één van je de tien werknemers tweehonderd euro geven; wie kort je dan? Of geef je ze allemaal wat minder? Of toch alleen de collega die deze maand geen kwaliteit heeft afgeleverd? Wat je door dit systeem ziet gebeuren: medewerkers gaan niet meer voor de teamspirit, maar voor eigenbelang. Onderlinge concurrentie. Je zwakkere binnen het team wordt niet meer meegetrokken door de sterkere werknemers.”

5. Zorg voor een enorm dik personeelshandboek

,,Of zoals ik het altijd noem: een cover your ass-element. In een personeelshandboek staat wat je moet doen als je ziek bent, waar je je moet melden als je last hebt van seksuele intimidatie, etcetera. Sommige bedrijven beschrijven tot in detailniveau hoe iemand zijn reiskosten moet declareren. Maar geloof me: niemand leest dit. Daarom mijn tip - als je je personeel wil houden - stuur pas deze informatie als het relevant is. Of nog beter; plaats het in een online-omgeving met een goede zoekfunctie waar de werknemer het zelf kan opzoeken."

,,Bij een enorm dik handboek krijgen medewerkers een onprettig gevoel. Want ze weten dat ze er vroeg of laat mee om de oren worden geslagen. Ik heb ook meegemaakt dat een ICT-bedrijf werknemers verbood om een LinkedIn-profiel te maken. Zodat ze niet gescout konden worden door headhunters. Maar de programmeurs van dit bedrijf spraken binnen LinkedIn-discussiegroepen met programmeurs van andere bedrijven om technische problemen met elkaar op te lossen. Kortom: denk na over je regels. Of niet, als je je personeel zo snel mogelijk wil wegjagen.”