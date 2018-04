Vijf tips om je werk niet mee naar huis te nemen

Zeg eens eerlijk, ben jij ook nog wakker omdat je loopt te piekeren over werk? Je bent niet de enige. Als werkende mens lijken we nooit ‘uit’ te staan. Met deze vijf tips trek je een duidelijke lijn tussen werk en privé.

1. Stel grenzen



Bedenk waar jouw grenzen liggen en geef die aan op je werk. Krijg je te veel op je bord? Zijn er taken die niet tot jouw verantwoordelijkheden behoren? Geef het op tijd door, want voor je het weet zit je te vaak ’s avonds door te werken. Laat het ook weten als je na een bepaald uur niet meer gebeld wil worden of als je op je vrije dagen niet gestoord wil worden door collega’s.



Bewaak ook de grenzen van je privéleven: als de gesprekken met collega’s jou te persoonlijk worden, dan hoef je er niet in mee te gaan. Laat vriendelijk weten dat je informatie over je liefdesleven, je kinderwens of je politieke voorkeur liever voor jezelf houdt.

2. Werk efficiënt



Haal zo veel mogelijk uit je werkdag door onnodige afleiding te voorkomen. Je privémail of Facebook check je dus beter niet tijdens kantooruren. Je kunt daarvoor een app of software downloaden die je socialemediagebruik begrenst. En is de werkdag voorbij, laat dan als je thuis bent je telefoon met rust. Als je ’s avonds echt nog je e-mail moet bekijken, spreek dan met jezelf een of twee momenten af, en beperk die tot bijvoorbeeld een kwartier. Door de tijd die je aan werk en privé besteedt streng af te bakenen, kun je aan beide je volle aandacht geven.

3. Creëer afstand



Je kunt niet alleen je tijd, maar ook je ruimte afbakenen. Werk je geregeld thuis, of moet je ’s avonds wel eens doorwerken, richt daar dan een aparte werkruimte voor in. Heb je een kamertje over, of kun je buiten je woonkamer een bureau kwijt? Perfect! Ben je iemand die vooral thuis werkt, dan kun je overwegen om buiten de deur een kantoor te huren. Zo kun je na je werk de deur achter je dichtslaan en je op andere dingen richten.

4. Manage je online bestaan



Aangezien we veel tijd op sociale media doorbrengen, kun je ook daar werk en privé het best een beetje gescheiden houden. Je kunt bijvoorbeeld LinkedIn en Twitter voor werkzaken reserveren, en Facebook voor je persoonlijke leven. Als collega’s waar je niet bevriend mee bent je een vriendschapsverzoek sturen, leg ze dan vriendelijk uit dat je je Facebook enkel voor betere vrienden en familie gebruikt, en verwijs ze door naar bijvoorbeeld Instagram. Je kunt je Facebook ook zo instellen dat je wat minder persoonlijke dingen deelt met collega’s waar je geen geweldige vriendschapsband mee hebt.