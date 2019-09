Vijftigplusser met lang dienstverband is straks goedkoper om te ontslaan

Dat komt door de Wet Arbeidsmarkt in Balans die volgend jaar ingaat, waaronder ook de rekenregels voor een ontslagvergoeding vallen. Mensen die langer voor dezelfde werkgever werken, kunnen straks goedkoper ontslagen worden. Mensen met een kort dienstverband - minder dan twee jaar - hebben juist wel recht op een (kleine) ontslagvergoeding, waar ze eerst zonder financiële gevolgden voor de werkgever naar huis gestuurd konden worden: iedereen heeft straks namelijk recht op een derde van het maandsalaris per dienstjaar. Daarmee wordt alles gelijkgetrokken.



Op dit moment hebben werknemers die worden ontslagen recht op een zesde van een maandsalaris voor elk half jaar dat ze in dienst zijn geweest. Duurt een dienstverband langer dan tien jaar, dan krijg je een kwart van een maandsalaris voor elk half jaar over die extra jaren. Werknemers die vijftig jaar of ouder zijn en bij een bedrijf met meer dan 25 personeelsleden werken, en tien jaar of meer in dienst zijn, krijgen een half maandsalaris per dienstjaar.



Maar dit systeem gaat dus op de schop. Of je langer dan tien jaar in dienst bent, of vijftigplusser bent, maakt dan niet meer uit. ,,Die twee componenten vallen weg”, aldus arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen. Voor iedereen gelden straks dezelfde regels: een derde maandsalaris per dienstjaar. ,,Een werkgever kan nu vrij simpel berekenen dat hij aanmerkelijk meer moet betalen als hij een werknemer voor 1 januari ontslaat. Het wordt voor werkgevers een belangrijke afweging, of ze het ontslag nu in gang zetten of pas voor volgend jaar. Ik merk in mijn contacten dat dit nu al een rol speelt en ook werknemers eerder geneigd zijn om nu al een ontslagdeal te accepteren.” De arbeidsrechtadvocaat vermoedt dat dit, zeker in december, zal leiden tot een ‘ontslag-stop’ voor oudere werknemers.