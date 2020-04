Vind je het te stil zonder je kletsende collega’s om je heen? Met deze tool speel je kantoorgeluiden thuis

Maskeren

Hij creëert een geluidsbeleving die je meeneemt naar bijvoorbeeld een Japanse tuin, het strand of een Gregoriaans klooster. Maar via de geluidsgenerator kun je ook luisteren naar de geluiden die je hoort als je in de auto zit, in een wasserette of een café. De geluidsgenerator zorgt ervoor dat je storende geluiden niet hoort, zoals het tikken van de klok, oorsuizen of misschien zelfs je eigen gedachten, zodat je je beter kunt concentreren of makkelijker in slaap valt.