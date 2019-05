Voel jij je wel eens een oplichter op je werk? Dat komt vaker voor dan je denkt

Oplichterssyndroom

Zo ja, dan ben je zeker niet de enige. Er is zelfs een naam voor, het imposter syndrome , oftewel het oplichterssyndroom. Hiermee wordt bedoeld: het gevoel dat je collega’s allemaal heel goed weten waar ze mee bezig zijn, dat ze amper of nooit fouten maken en dat ze op hun plek zitten vanwege hun vaardigheden. Jijzelf daarentegen bent door een of andere opmerkelijke speling van het lot op je plek terecht gekomen, waar je geregeld maar wat aanklooit. Bij dit gevoel hoort ook de angst dat je vroeger of later door de mand kunt vallen - ieder moment kan iemand aan je deur kloppen met de boodschap dat het spelletje nu echt afgelopen is…

Denkfout

Het oplichterssyndroom berust echter op een denkfout. Van de andere mensen om ons heen zien we namelijk alleen de buitenkant, een imago van succes en zelfvertrouwen. Maar over onszelf hebben we nog een andere bron van informatie: de binnenkant van ons eigen hoofd. En in ons eigen hoofd zijn we vaak een stuk minder positief: we twijfelen, we zijn kritisch en zijn onzeker. Hoe zelfverzekerd we naar buiten toe ook mogen lijken, we doen het voor onszelf nooit goed genoeg. Logisch dus dat we anderen als competent zien, en onszelf als oplichter.