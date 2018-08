Voetverzorger Poot en dierenarts Hamster. Wat als je naam je werk is?

Soms heeft het gewoon zo moeten zijn. Vishandel Hein Graat, Slager Robert Worst en de weervrouwen Monique Somers en Diana Woei: ze lijken levende reclamezuilen voor hun beroep. De Romeinen dachten al dat je naam iets zei over je ‘lotsbestemming’. Dat geloof in aptoniemen (aptus = geschikt, onoma = naam) kreeg in later eeuwen - de meeste molenaars gingen zich immers Molenaar noemen - uit praktische overwegingen een boost. Maar de koppeling tussen naam en beroep bestaat vandaag de dag nog steeds, zeker als je er een beetje oog voor hebt.



Psycholoog Raymond Smeets van de Radboud Universiteit Nijmegen ontdekte in 2009 dat we onbewust een voorkeur hebben voor dingen en beroepen die aan jezelf doen denken. Dit effect is het sterkst als mensen een goed gevoel hebben bij zichzelf, ondersteunde Duits onderzoek uit 2013 ook: zo zijn mensen met de naam De Keizer vaker terug te vinden in leidinggevende functies. Zo redenerend is het dus best logisch dat Rients Schuddebeurs directievoorzitter bij de Rabobank werd. Of dat er huisartsen bestaan met de namen Kramp, Griep en Pillen. Maar het wil dus niet zeggen dat iedereen met de achternaam Poepjes in de riolering terechtkomt, iedere Beenhakker een ster wordt in amputaties of iemand met de naam Naaktgeboren per definitie een naturistencamping gaat runnen.