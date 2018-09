'Volgens de goeroes is het je eigen schuld als je niet gelukkig bent met je werk'

Hoe oneens we het ook met elkaar kunnen zijn, over een ding denken we waarschijnlijk hetzelfde: we willen allemaal werk waar we blij van worden. Geen baan die stom is, hoe dan ook. Niet iedere ochtend met lood in je sloffen naar het koffiezetapparaat strompelen, niet de dagen aftellen tot het weekend en de volgende vakantie.