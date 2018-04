Volgens dit onderzoek zou iedereen beter thuis kunnen werken

Om thuiswerken te bestuderen, werkte Stanford University samen met het Chinese bedrijf CTrip, de grootste reisaanbieder van het land. CTrip was zeer geïnteresseerd in de mogelijkheid tot thuiswerken. Want: in de stad Shanghai, waar het hoofdkantoor staat, zijn de huizenprijzen zo hoog dat personeel er geen woning kan betalen en lang moet forenzen. Ook kantoorruimte is duur, waardoor het steeds lastiger werd het groeiende bedrijf te huisvesten.

,,De leiding van het bedrijf was wel wat pessimistisch gestemd’’, zegt onderzoeker Nicholas Bloom in een Ted Talk over het onderzoek. ,,Ze verwachtten dat de thuiswerkers gingen lanterfanten. Ze waren bang dat ze de hele dag de Chinese equivalent van Jerry Springer zouden kijken of computerspelletjes gingen spelen.’’

Van de callcenter-afdeling werden 249 vrijwilligers geselecteerd voor het experiment. De proefpersonen werden willekeurig verdeeld op hun geboortedatum. Wie geboren is op een even dag werkte vier dagen thuis, en een dag op kantoor om te kunnen overleggen. Werknemers geboren op een oneven dag behoorden tot de controlegroep en bleven vijf dagen op kantoor. Hun prestaties werden vergeleken met medewerkers van het callcenter in Nan Tong die helemaal niet meededen met het experiment.

Zelfde manager

Kantoorwerkers en thuiswerkers werkten als team onder dezelfde manager. Ze werkten dezelfde shift en werden gelijk beloond. Het enige verschil was dus de locatie waarin zij hun werk verrichtten.

Gedurende het maandenlange onderzoek kwam Bloom tot een verrassende conclusie. De thuiswerkers deden niet alleen gewoon hun werk, ze presteerden ook nog beter. Thuiswerkers draaiden 13 procent meer output.

Hoe kan dat? ,,Ten eerste werkten de thuiswerkers vaker echt van 9 tot 5. Ze hebben geen pech op hun weg naar kantoor, houden geen lange lunch en hoeven niet eerder weg om een reparateur binnen te laten.’’ Ten tweede is het thuis makkelijker om je te concentreren. ,,Iedereen die weleens thuiswerkt weet: het kantoor is eigenlijk een wonderbaarlijk lawaaiige omgeving. De persoon naast je huilt omdat haar vriendje het uit heeft gemaakt, in de koffieruimte staat taart en je collega’s manen je mee te gaan, en dan is er ook nog een poule voor het WK waar je aan mee moet doen. Volop afleidingen dus.’’

Quote Thuiswer­ken bevorderde de gemoedstoe­stand van het personeel

Naast de verbeterde prestaties was er nog een ander voordeel: thuiswerken bevorderde de gemoedstoestand van het personeel. Ze waren meer tevreden en gedurende het experiment daalde het aantal werknemers dat ontslag nam met 50 procent. ,,Het telkens werven en trainen van nieuw personeel kost enorm veel tijd, die managers nu aan andere taken kunnen besteden.’’

2.000 dollar extra

Het thuiswerk-experiment was voor CTrip een enorm succes: ze draaiden er gemiddeld 2.000 dollar extra winst door per werknemer. Vol enthousiasme heeft het bedrijf inmiddels het thuiswerken inmiddels uitgerold naar alle afdelingen.

Hoewel het thuiswerken bij veel medewerkers in de smaak viel, was het toch niet voor iedereen weggelegd. Sommige thuiswerkers keerden liever terug naar kantoor. ,,Er is een gezegde: de drie grote vijanden van het thuiswerken zijn de koelkast, de televisie en het bed. Sommige werknemers raakten iets te betrokken bij een of meerdere van deze dingen.’’ Erg is dat volgens Bloom niet. ,,Het gaat erom dat je mensen de keus geeft, dat maakt thuiswerken productief.’’

De resultaten van zijn onderzoek tonen volgens Bloom aan dat de stereotypes over thuiswerken onterecht zijn. ,,Het heeft zoveel voordelen. Werknemers worden er productiever en blijer van, managers zijn minder tijd kwijt en bedrijven maken meer winst. Al doe je het maar één dag, probeer het. Je hebt niets te verliezen en veel te winnen.’’