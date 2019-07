Volgtip: drie goeroes die jou stinkend rijk willen maken

Wat in het rapport opviel was niet alleen de toename van het aantal miljonairs, maar ook de cijfers over het geluksgevoel dat miljonairs ervaren ten opzichte van niet-miljonairs. Ruim 94 procent van de miljonairs geeft zijn of haar leven een 7 of hoger. Slechts 1 procent van deze club geeft zichzelf een onvoldoende. Dit in tegenstelling tot de niet-miljonairs, waarvan 84 procent zichzelf gelukkig prijst en 2 procent ongelukkig is. Miljonairs blijken ook stukken gezonder te zijn dan de niet-miljonairs. Heel kort door de bocht gezegd: geld maakt gelukkig. Daarom ging Intermediair voor je op zoek naar de drie goeroes die je wilt volgen om lachend rijk te worden.

Van rockchick tot lifecoach

Ze woonde in een garage en speelde in verschillende rockbands, voordat ze een slechtbetaalde tekstschrijver werd. Jen Sincero moest 40 worden om te zien dat haar leven niet de kant opging die haar gelukkig zou maken. Haar miserabele financiële situatie moest omgekeerd worden met werk waar ze wel blij van werd, zo besloot ze. Pas toen ze de beslissing nam om het roer om te gooien, begon haar leven de richting op te gaan die bij haar hoorde. Inmiddels is ze lifecoach en heeft ze vijf boektitels op haar naam staan, waaronder drie New York Times -bestsellers. Haar laatste boek You’re a badass at making money gaat over het uit de weg ruimen van alle obstakels die jou ervan weerhouden om rijk te worden.

Financiële vrijheid

De podcast Afford Anything van vastgoedinvesteerder Paula Pant is een must follow als je helemaal klaar bent met het leven dat zich tussen 09.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s middags afspeelt in de kantoortuin, maar waar je toch in blijft rondhangen vanwege het geld. Paula Pant werkte als redacteur voor een lokale krant en had al snel genoeg van alle beperkingen die dit door de waan van de dag gedreven leven haar oplegde. Ze wilde gaan hiken, reizen en schrijven wanneer ze wilde en spaarde elke cent op totdat ze haar droom kon waarmaken.



Nu, als investeerder, doet ze dit nog steeds. Maar hoe? In haar podcastserie worden verschillende onderwerpen besproken; van personal finance tot investeren en van het verkrijgen van financiële vrijheid tot sneller ‘met pensioen gaan’. Daarnaast kun je talloze interessante interviews beluisteren met alle overige financiële goeroes van dit moment die we niet in dit artikel kwijt konden.