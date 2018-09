Voor de echte filmfanaat: deze bioscoop zoekt een supervisor

Vacature van de weekBen je een echte filmfanaat , en zou je het liefst zo veel mogelijk tijd doorbrengen in de bioscoop? Nu de herfst weer aanbreekt, is een baan in een warme bioscoop perfect: Vue Cinemas is nu op zoek naar een supervisor voor hun vestiging in Hilversum.

Wat houdt de functie in?

Jacco van der Ruit is manager bij de bioscoop. ,,Het gaat om de dagelijkse leiding van de bioscoop. Dat houdt onder andere in dat je toezicht houdt op de bioscoop en leiding geeft over het personeel, maar ook zorgt dat de roosters kloppen. Wanneer het regent is het hier veel drukker, dan moet er natuurlijk wel genoeg personeel staan. En als supervisor spring je natuurlijk bij waar nodig, en het kan dus zijn dat je bijvoorbeeld opeens popcorn staat te verkopen, of kaartjes aan het controleren bent."

Als supervisor moet je ook technisch een beetje handig zijn. ,,Elke zaal heeft een projector staan die de film draait. Die is weer aangesloten op een computer, die ervoor zorgt dat de juiste film gedraaid wordt. Wanneer zich een probleem voordoet, moet iedere leidinggevende wel in staat zijn dit op te lossen."

Je wordt onderdeel van Vue Nederland, dat bestaat uit 21 bioscopen. Vue Nederland is weer onderdeel van Vue International, een van de grootste bioscoopondernemingen ter wereld. Van der Ruit: ,,In onze bioscoop werken ongeveer 55 tot 60 man. Veel hiervan zijn nog student, het is echt een jong team. Er hangt een informele sfeer, en daar vloeien een hoop vriendschappen uit voort."

Wat voor iemand zoeken ze?

Van der Ruit: ,,Iemand die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan, met een proactieve houding en die begrijpt wat onze gasten nodig hebben. Een vereiste is dat je een diploma Sociale Hygiëne en certificaat Bedrijfshulpverlening (BHV) hebt, of dat je in ieder geval bereid bent deze te halen. Die heb je gewoon nodig om hier leiding te kunnen geven."

Affiniteit met film is geen vereiste om bij de bioscoop te werken, maar handig is het wel. ,,Het is fijn als je weet over welk product je het hebt. Enige kennis over wat er gebeurt in de filmwereld is daarom wel fijn. Maar, dat komt ook vanzelf wanneer je hier werkt."

Wat krijg je ervoor?

Het salaris hangt af van onder andere achtergrond en leeftijd, maar zal ongeveer rond de 2.100 euro bruto liggen. Dit is op basis van twee dagen werk. Van der Riet: ,,Het is een diverse baan, met afwisselende tijden. Het minimum is twee dagen: in principe zijn er vaste roosters, maar flexibiliteit is wel gewenst."

Daarnaast mag je, niet geheel onverwachts, als supervisor van een bioscoop met zeven zalen onbeperkt naar de film. Na een lange dag werken kun je dus even bijkomen tijdens een goede actiefilm of romantische komedie.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.