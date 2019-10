Voor één dag nemen meisjes het stokje over van ceo's, directeuren en ministers

Vandaag, op Wereldmeisjesdag, wordt aandacht gevraagd voor gelijke rechten en kansen voor meisjes wereldwijd. Over ter wereld nemen meisjes daarom vandaag symbolisch belangrijke posities over in onder meer de politiek, het bedrijfsleven en de journalistiek. Sectoren waartoe meisjes, met name in ontwikkelingslanden, minder snel toegang hebben.



In Nederland nam Cyrilein Evertsen (23) al symbolisch het stokje over van fractievoorzitter en PvdA-partijleider Lodewijk Asscher tijdens een fractievergadering. Na het openen van de vergadering, ‘met een echte hamer’, mocht Cyrilein, student Sociale Wetenschappen en jongerenlobbyist bij Plan International Nederland, een speech geven. Haar boodschap aan de fractieleden: er moeten geluisterd worden naar de jonge meisje en jonge vrouwen van Nederland. ,,Ik zei dat we niet voor of over ze moeten praten, maar dat we ze vaker aan het woord moeten laten. Want ieder meisje heeft een ander verhaal en je kunt ze niet over een kam scheren.”

Streepje voor

Volledig scherm Directeur Monique van 't Hek. © Anne Reinke De meeste meisjes in Nederland hebben het in vergelijking met andere landen goed, maar als het gaat om leiderschap denken ook zij dat jongens en mannen een streepje op hen voor hebben. Dat wijst een onderzoek uit dat Plan International liet doen naar de leiderschapsambities van duizend Nederlandse meisjes en jonge vrouwen tussen de 15 en 25 jaar.



,,Nederland doet het niet zo goed, dat verrast en verbaast me. Er zijn meer hoogopgeleide jonge vrouwen in Nederland dan mannen en toch denken meisjes er zo over”, zegt Monique van ’t Hek, directeur van Plan International Nederland.



Volgens de ondervraagde meisjes en jonge vrouwen houden we in Nederland te veel vast aan de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Bijna 60 procent is het eens met de stelling dat onze maatschappij nog steeds meer gericht is op mannelijk leiderschap. Daarnaast denken veel meisjes dat vrouwen minder carrièrekansen krijgen door het moederschap. Van ’t Hek: ,,We lijken van buitenaf een heel progressief land, maar dat valt in de praktijk dus best tegen.”

Van 't Hek: ,,Nederland heeft te weinig vrouwen aan de top. Maar dat begint al bij het middelmanagement, daar zitten te weinig vrouwen. De eerste stap is om daar meer vrouwen te krijgen zodat ze daarna door kunnen groeien.” Volgens Van ’t Hek heeft Nederland een minister-president nodig die zich hier hard voor durft te maken. ,,Rutte zegt dat het om kwaliteit gaat en doet er heel luchtig over. Hij lijkt dit onderwerp niet belangrijk genoeg te vinden.”

Dat het moeilijker voor hen is om een leider te worden, betekent overigens niet dat meisjes een dergelijke functie niet zouden willen. Ondanks de obstakels die zij zien, zijn bijna alle ondervraagde meisjes en jonge vrouwen - 93 procent - van mening dat vrouwen net zulke goede leiders zijn als mannen. De meisjes laten zich niet ontmoedigen: bijna allemaal geven ze aan leiderschapsambities te hebben.

Tussen Asscher en Ploumen in

Ook al is het maar voor één dagje, Cyrilein was wel echt even de baas tijdens de fractievergadering. ,,Er werd echt naar me geluisterd en ik werd serieus genomen. Lodewijk Asscher moest zelfs aan mij vragen of hij iets mocht zeggen.” Hoewel ze het best spannend vond om naast mensen te zitten die ze eigenlijk alleen van het nieuws kende, vond Cyrilein het vooral een ‘gave ervaring’. ,,Ik zat tussen Asscher en oud-minister Lilianne Ploumen in. Als je met hen in gesprek raakt is dat wel even wat anders dan wanneer je hen gewoon een mailtje stuurt met je ideeën.”

Cyrilein vindt dat er te weinig rolmodellen zijn voor meisjes in de politiek. ,,Wist je dat minder dan een derde van de Kamerleden vrouw is? Voor een vrouw van kleur ligt dat percentage nog lager.’’ Ze ziet dat meisjes sowieso het idee hebben dat mannen dit werk beter kunnen. ,,Durf die stap dan maar eens te zetten als jonge vrouw.” In Ploumen ziet Cyrilein een rolmodel. ,,Het is voor mij nu veel realistischer geworden om als vrouw ook in de politiek te belanden.”

Koningin Máxima

De meisjes uit het onderzoek noemen koningin Máxima als een goed Nederlands rolmodel. Daar is Van ’t Hek het mee eens: ,,Ze is een hoogopgeleide vrouw die niet thuis wilde blijven zitten.” Maar Nederland heeft er meer nodig, vindt Van 't Hek. Rolmodellen zoals de Amerikaanse sterren Oprah Winfrey en Beyoncé. ,,Dan hebben we hier ook eens een leuk rolmodel zoals de burgemeester van Den Haag en dan valt ze om. Bij mannen in de politiek gebeurt dat natuurlijk ook weleens, maar topvrouwen liggen sneller onder een vergrootglas. Bij hen wordt extra goed gekeken of ze het wel kunnen.’’

Directeur Van ’t Hek kan zelf ook onder de Nederlandse rolmodellen worden geschaard. Als moeder van drie kinderen heeft zij zich in haar carrière nooit laten tegenhouden. ,,Het kan gewoon allebei, daar ben ik het levende bewijs van.” Ook haar eigen kinderen - twee dochters en een zoon - geeft ze die boodschap mee: ,,Lever nooit in als je iets heel graag wil, ga ervoor en zet je carrière onder geen beding op een lager pitje.’’

