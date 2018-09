Voor je veertigste met pensioen? Steeds meer Amerikanen krijgen het voor elkaar

De Financial Independent, Retire Early (oftewel, FIRE) beweging groeit snel, en dan voornamelijk in Amerika. Jonge mensen sparen in rap tempo een enorm bedrag en kunnen op deze manier al voor hun veertigste met pensioen gaan, meldt The New York Times .

Met name millennials hebben de FIRE-beweging omarmd, die het als een vlucht zien uit de tijdrovende baan in een wereld die draait om bezit. Het zijn volgens The New York Times overwegend mannen die werken in de techindustrie, die er plezier in hebben om uit te rekenen hoeveel rente, verhuur van onroerend goed en indexfondsen over een looptijd van veertig jaar opbrengen.

Je bent natuurlijk niet zomaar miljonair voor je veertigste. Een miljoen op de bank lijkt voor veel FIRE-aanhangers de magische grens te zijn. Leden van de FIRE-beweging - met name millennials - zetten maandelijks minimaal vijftig procent van hun salaris opzij. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze, zodra hun salaris binnenkomt, wel zeventig procent van hun salaris direct op een spaarrekening zetten. Door dit automatisch over te schrijven komen ze ook niet in de verleiding het uit te geven.

Fanatieke FIRE-aanhangers beschrijven hun ervaringen en ideeën vaak op online blogs. Een van de grootste FIRE-blogs is die van Mr. Money Mustache. Zoals veel andere bloggers schrijft hij anoniem: op deze manier kunnen ze financiële informatie delen met de rest van de wereld. Dat het onderwerp tot veel nieuwsgierigheid leidt, blijkt wel uit de cijfers, Mr. Money Mustache kan iedere maand op een miljoen bezoekers rekenen.

Quote De truc om vroeg met pensioen te gaan is om onnodige uitgaven te schrappen

Voldoening

Deze bezoekers zijn veelal jonge mensen, onder de 35, die een stressvolle baan hebben. Hun salaris is vaak bovengemiddeld, maar veel voldoening krijgen ze niet uit hun baan. Een groeiende groep, voornamelijk Amerikanen, besluit daardoor om ermee te stoppen. En dan niet alleen met hun huidige stressvolle baan, maar met werken in het algemeen.

Deze jonge gepensioneerden hebben de tijd om mooie reizen te maken, veel leuke dingen te doen met hun kinderen en van het leven te genieten nu ze nog jong zijn.

Dit betekent echter niet dat het een leven vol luxe is. De truc om vroeg met pensioen te gaan is om onnodige uitgaven te schrappen, en dit stopt niet wanneer het eenmaal gelukt is om met pensioen te gaan. Door een abonnement bij de sportschool op te zeggen en in het park te gaan sporten, niet uit eten te gaan maar thuis zelf met vrienden te koken en in goedkopere buurten te gaan wonen kunnen honderden euro's per maand bespaard worden, zo vertelt onder andere Mr. Money Mustache.

Gemiddeld inkomen

Of je, wanneer je gemiddeld verdient, genoeg opzij kan zetten zodat je op je veertigste van een pensioen kunt genieten, is nog altijd de vraag. Daarom beweren sommige FIRE-aanhangers dat het begrip 'pensioen' een flexibel begrip is. Naast het volledig stoppen met werken, zou het ook kunnen betekenen dat je de financiële vrijheid hebt om je dromen en ambities waar te maken. Zo bekeken is een pensioen, ook voor mensen met een gemiddeld inkomen, al makkelijker haalbaar.