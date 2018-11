Voor stoute collega's heeft Jamin de strafletter

PollWie zoet is krijgt letters, maar wie stout is dit jaar ook. Jamin bedacht een extreem smakende ‘strafletter’ voor de collega die het afgelopen jaar het stoutst is geweest. De Stichting Pesten op de Werkvloer vindt het een ‘onsmakelijk’ initiatief.

,,Met Sinterklaas krijgt wie zoet is lekkers, maar we bedachten dat iemand die iets minder lief was er ook één moest krijgen’’, zegt Rob Hendriks namens Jamin over de gifgroene chocoladeletter. De letter heeft een nogal uitgesproken smaak. ,,Er zitten ongewone ingrediënten in en de smaak gaat alle kanten op. Wat erin zit, gaan we niet verklappen.’’

De strafletter (à 9,50 euro) is zowel thuis als op het werk in te zetten. Hendriks: ,,Je zou hem kunnen geven aan je partner omdat die altijd zijn kleren laat slingeren in de badkamer. Of op het werk aan diegene die nooit de vaatwasser inruimt.’’

De letter is volgens Hendriks bij uitstek geschikt om die ene kantoorplaaggeest mee aan te pakken. ,,Iedere werkvloer heeft wel iemand die anderen graag een hak zet, die zout in de koffie strooit of andere geintjes uithaalt. Met de strafletter is hij een keer aan de beurt. We hebben de letter opgestuurd naar verschillende bedrijven met een nominatieposter erbij. Daarop kan iedereen aankruisen wie hem zou moeten krijgen. Het is voor de fun, een gimmick.’’

Onsmakelijk

Laura Willemse van de Stichting Pesten op de Werkvloer zet vraagtekens bij het initiatief. ,,Ik vind het idee van een strafletter nogal onsmakelijk. Je zondert een collega uit en maakt hem of haar belachelijk. Je moet er zelfs een doelwitlijst bij ophangen op de werkvloer.’’

De letter kan volgens Willemse ongewenste gevolgen hebben. ,,Als in een team echt iedereen fantastisch met elkaar overweg kan dan is het misschien leuk, maar de cijfers over pesten op het werk liegen er niet om. Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. Dat betekent dat het op bijna iedere werkvloer wel speelt. Als er binnen een bedrijf al iets broeit, kan zo'n letter de sfeer op de werkvloer behoorlijk verpesten.’’

Maar een grapje moet toch kunnen? ,,Ik begrijp dat het lollig is bedoeld, maar dat is nou precies het probleem met de grens bepalen tussen pesten en plagen. Wat is grappig en wat is vervelend?’’, stelt Willemse. ,,Het is voor pesters ook iets om makkelijk te gebruiken: als een groot bedrijf als Jamin het als een grap presenteert, is het blijkbaar geoorloofd om zo met elkaar om te gaan. Als je het dan niet leuk vindt, kan je weer nergens tegen. Jamin had zich hier ook wel bewust van mogen zijn.’’

Hendriks benadrukt dat de strafletter niet negatief is bedoeld. ,,Iemand is natuurlijk niet echt stout of slecht als hij de strafletter krijgt. De letter is bedacht vanuit het positieve, zeker niet als middel om iemand eruit te pikken of voor gek te zetten. We gaan ervan uit dat mensen dat wel snappen.’’

