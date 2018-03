Voor travelblogger Milou is de wereld haar kantoor

Een week als deze



Maandag

Ik begin elke ochtend met het checken van mijn email en social media. Vandaag heb ik afgesproken met twee Amerikaanse meiden die ik ken van Bali, die toevallig ook in Kuala Lumpur zijn. Samen bezoeken we ’s ochtends de Batu Caves.



Dinsdag

Ik breng mijn was weg, en ga aan mijn artikelen werken in de Starbucks. ‘s Avonds spreek af met één van mijn Amerikaanse vriendinnen in een straat met allerlei foodstalletjes. Daarna boek ik enkele van de tickets die ik de vorige dag heb gevonden.



Woensdag

‘s Ochtends een rondje email, social media en Facebook-groep. Daarna spendeer ik een paar uur aan het updaten van een oude blogpost op mijn site over Brugge. Ik besluit naar een Chinese tempel te gaan. Ik heb zo’n leuke klik met mijn Uber-chauffeur dat hij me besluit rond te leiden door de tempel, en me daarna gratis af te zetten bij een nabijgelegen winkelcentrum. Super tof!



Donderdag

Ik doe weer mijn gebruikelijke ochtendroutine. Daarna werk ik voor mijn Engelse blog aan een post over mijn favoriete stad, Londen. Ik doe ook wat research voor toekomstige artikelen. Na al die dagen heb ik nog steeds de belangrijkste bezienswaardigheid in Kuala Lumpur niet gezien, de Petronas Twin Towers. Ik neem er een taxi naartoe, schiet wat foto’s, scoor lunch en haast me daarna terug naar het hotel voor een Skype-interview met het AD.



Vrijdag

Vroeg opstaan! Ik doe mijn gebruikelijke routine en check dan uit mijn hotel. Ik heb afgesproken met een Belgische backpacker die ik in een Facebook-groep heb leren kennen. Hij is van plan het weekend door te brengen op dezelfde plek als ik, dus het is logisch om samen op te trekken. Samen pakken we de bus naar de Cameron Highlands, een rit van vier uur.



Zaterdag

Weekenden neem ik in principe vrij. Ik spendeer vandaag de hele dag met het ontdekken van de Cameron Highlands.



Zondag

Vandaag ga ik weer verder. Ik pak de bus naar Penang, een eiland voor de Maleisische kust. Hier ga ik een week verblijven zodat ik genoeg tijd heb om te werken en rond te kijken. Ook hier zal ik niet veel alleen zijn: ik ken sowieso twee mensen die tegelijkertijd in Penang zijn. Alleen reizen is helemaal niet eenzaam: ik heb bijna elke dag sociale afspraken. Strangers are friends you haven’t met yet :-)