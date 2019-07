Vorstelijke baan: nieuwe manager gezocht voor kasteel uit tv-serie Floris

Had je het liefst in de tijd van de ridders geleefd? Als manager van het historische Kasteel Doornenburg ben je de koning te rijk. Voor het kasteel in Gelderland wordt een ervaren manager gezocht die het team vrijwilligers aan kan sturen en nog meer evenementen naar de locatie kan halen.

Als manager van Kasteel Doornenburg werk jij dus niet in een dertien-in-één-dozijn kantoorpand. Je uitvalbasis is een kolossaal rijksmonument, gelegen pal naast de gelijknamige plaats Doornenburg. Het kasteel wordt omringd door een landgoed van acht hectare waar schapen, koeien en paarden grazen. Vanuit de kasteeltoren kijk je zo naar Nijmegen en Arnhem. Op een heldere dag is zelfs een stukje Duitsland te zien.

Vikingen

De geschiedenis van het Gelderse kasteel gaat terug naar de achtste eeuw, vertelt bestuurslid Doeko Pinxt. ,,Toen werd hier voor het eerst een burcht of fort gebouwd om het gebied te kunnen beschermen tegen de Vikingen. Dit punt, de splitsing tussen de Rijn en de Waal, was van groot strategisch belang.’’ Het oorspronkelijke gebouw werd door de jaren heen flink uitgebreid. ,,In de dertiende eeuw werd het kasteel neergezet zoals het nu nog is. Het is in oorlogen meerdere keren gebombardeerd, maar altijd weer opgebouwd. Op dit moment zijn we bezig met een grootschalige renovatie van het kasteel en de bijgebouwen op het landgoed.’’

Floris

Doornenburg kreeg eind jaren 60 nationale bekendheid als decor voor de avonturen van de dappere ridder Floris in de gelijknamige tv-serie met Rutger Hauer. Vandaag de dag wordt het fraaie optrekje vooral gebruikt als locatie voor verschillende soorten evenementen, van beurzen tot muziekoptredens. De inkomsten van deze festiviteiten zijn van groot belang voor het behoud van het kasteel. ,,Subsidie krijgen we alleen voor onderhoud van het gebouw zelf, maar zo'n groot landgoed beheren kost veel meer geld.’’ Belangrijkste taak van de kasteelmanager wordt ervoor zorgen dat alle evenementen soepeltjes verlopen.

De functie van kasteelmanager is nieuw in het leven geroepen, zegt Pinxt. ,,Tot nu toe waren de evenementen een taak van het bestuur en vrijwilligers. Maar voor ons als bestuursleden is het beter om wat afstand te kunnen houden. De kasteelmanager neemt deze uitvoerende taken over.’’

Halve dagen

Het is een functie voor 16 uur per week. De werkdagen zijn afhankelijk van hoe flexibel iemand is. ,,Doordeweeks is er van alles te doen op het kasteel en veel van de evenementen zijn ook in het weekend. De functie is wel te combineren met een andere baan of andere bezigheden. Dan zou iemand bijvoorbeeld halve dagen kunnen werken.’’

Er wordt wel iemand gezocht met HBO-werk-en-denkniveau en ervaring in het leidinggeven aan een team van vrijwilligers. ,,Je moet ook goed kunnen delegeren. Het is niet de bedoeling dat je taken van de vrijwilligers over gaat nemen. De meesten lopen hier al heel lang rond en hebben alle kunde en kennis in huis.’’ Ook affiniteit met kunst en de culturele sector is gewenst. ,,En met het soort werk, het binnenhalen en organiseren van evenementen.’’

Bij de functie hoort een marktconform salaris volgens de cao musea. ,,Hoe hoog dat gaat zijn moet nog bepaald worden, maar het zal niet voor een appel en een ei zijn. Het is een serieuze baan met verantwoordelijkheid, dat wordt eerlijk beloond.’’ Ter vergelijking: de Salariswijzer van de Nationale Vacaturebank geeft voor een soortgelijke functie (fulltime) op hbo-niveau in de non profitsector een salaris tussen de 3000 en 3500 euro bruto.

10.000 bezoekers

De nieuwe kasteelmanager kijkt ook naar de toekomst van het rijksmonument. ,,Steeds meer organisatoren weten ons te vinden. In maart hadden we nog een drukbezocht lichtfestival. Daar kwamen wel 10.000 bezoekers op af. Maar we willen graag nog groter groeien. Deze locatie heeft zoveel potentie.’’ De kasteelmanager is verantwoordelijk voor jaarplan, begroting en toekomstvisie voor het kasteel. ,,Met de kennis die hij of zij heeft kunnen we plannen voor de komende jaren uitstippelen.’’

Geïnteresseerden kunnen nog tot 15 augustus reageren op de vacature. Pinxt: ,,Ik ben misschien bevoordeeld, maar ik kan me geen mooiere plek voorstellen om te werken. Er elke dag kunnen rondlopen, door het oude kasteel en over dat enorme landgoed, is gewoon fantastisch.’’

