'Vraag géén advies aan vrienden als je voor jezelf wil beginnen'

Van hobby naar bedrijfAltijd al eigen baas willen zijn? In deze zomercursus coacht Charlotte van ‘t Wout je in 8 weken vliegensvlug naar een eigen bedrijf. Aflevering 1: stop met excuses.

Je loopt al maanden met een plan in je hoofd. Een businessidee. Het gaat geniaal goed worden, daar ben je van overtuigd. Het enige wat je moet hebben, is startkapitaal. En tijd om eraan te werken. Misschien een maand vrij, zodat je er helemaal op kunt focussen. En sowieso eens goed bedenken wát je gaat doen, want elke keer gaat het idee alle kanten op.

En zo verstrijken de maanden. Jaren. Tot iemand anders precies uitvoert wat jij wilde doen. Dat had jij kunnen zijn, als je maar was gestart.

Deze zomer is het tijd te stoppen met excuses. Een eigen bedrijf starten kan ook op een hele simpele manier: in 8 weken tijd kan er al wat moois staan.

De eerste stap is de lastigste: neem jezelf heel serieus. Dat lukt het beste als je haarscherp duidelijk hebt waaróm je een eigen bedrijf wil. Schrijf al je redenen op en besluit voor jezelf: ‘Dit ga ik doen en over x weken is het af.’

Quote Mensen om je heen zijn bang dat je faalt

Vanaf dan is het niet meer een los idee, maar ‘ben’ je ondernemer. Met die mindset gaat de volgende stap namelijk ook makkelijker: de rest van de wereld overtuigen dat jij een ondernemer bent. Laat je niet tegenhouden door je omgeving. Niemand gaat zo enthousiast zijn als jijzelf: 'Zou je dat wel doen', 'ik zou het nog even aankijken', 'nou, dat idee bestaat allang'. Mensen om je heen zijn bang dat je faalt. Mijn tweede advies is dus vooral: vraag geen advies. Juist de mensen die het meeste van je houden, zijn vaak het meest bezorgd, en komen dus met allemaal angsten en bedenkingen die je helemaal niet kan gebruiken in deze fase.

Ondernemen is oefenen: je hebt het nooit gelijk ‘goed’. De meest succesvolle ondernemers hebben eerst heel veel andere bedrijfjes gehad. Dus maak er geen big deal van. Dit hoeft niet gelijk je onderneming te zijn waarmee je de geschiedenisboeken ingaat, maak het doel vooral dat je er een mooie side hustle aan overhoudt. Hoe minder je het gevoel hebt dat dit je Grote Levenswerk en passie moet zijn, hoe minder verkrampt je onderneemt. Dus al ga je roze fietsbellen verkopen: je bent dan in ieder geval begonnen.

Misverstand #1:

Ondernemen is onveilig. Weet je wat pas onveilig is? Om 30 jaar bij dezelfde baas te werken. Om bij elk sollicitatiegesprek te hopen dat het bedrijf je wil aannemen. Met ondernemen investeer je in jezelf: je traint vaardigheden en krijgt met situaties te maken waar je veel door leert en groeit, en die je in je hele leven nog kunt inzetten.

Volgende week: verdienmodel bedenken