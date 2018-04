'Vrijheid op mijn werk vind ik veel interessanter dan salaris'

Bouke werkt bij een restaurant in Utrecht. Hiervoor werkte hij zo’n tien jaar afwisselend als kok, sous-chef en chef-kok en leermeester in verschillende horecazaken.

Wat verdien je?

,,Ik verdien 1958 bruto. Daar hou ik netto 1630 van over.”

Blij mee?

,,Ja. Ik kan mijn vaste lasten betalen, kan uit eten en doe wat ik leuk vind. Alles wat ik meer zou verdienen betekent letterlijk meer uitgeven in de kroeg. Mijn moeder zat vroeger in de bijstand en daar denk ik nog best wel vaak aan. Het was dat m’n moeder geld kreeg van m’n stiefvader zodat mijn zussen en ik konden sporten en naar de muziekschool konden, want anders had dat niet eens gekund. Ik weet dat ik niet veel verdien, niet eens modaal, maar echt, daar kommer ik niet om. Soms kijk ik echt wel naar anderen die meer verdienen, maar wat een verspilde energie. Ik doe namelijk werk wat ik leuk vind en ik kan in m’n vrije tijd doen wat ik leuk vind. Ik heb echt niks om over te zeuren.”

Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Mijn vorige werkgever heeft de helft van mijn opleiding tot patissier betaald, dat was 3200 euro. In het bedrijf daarvoor ben ik opgeleid tot leermeester. Bij mijn laatste salarisonderhandeling heb ik besproken dat ik een laptop krijg van de zaak in plaats van loonsverhoging. Salaris is voor mij letterlijk je vaste lasten kunnen betalen. Ik vind het veel interessanter om samen met een bedrijf te kijken hoe je kunt groeien in persoonlijke ontwikkeling. Als mijn baas zou zeggen dat we de komende vijf jaar de lonen bevriezen om het bedrijf volledig duurzaam te maken, dan ga ik daar direct voor. Dat is toch supercool? Ik vind dat veel meer waard dan een groter huis of een grotere auto.”

Waarom vind je persoonlijke ontwikkeling belangrijker dan salaris?

,,Ik vind werken gewoon heel leuk. Ik ga ook weleens op m’n vrije dag naar werk omdat ik zelf m’n brood wil afbakken dat de nacht ervoor heeft gerezen. De vrijheid om op m’n werk dingen te doen naar eigen inzicht vind ik veel interessanter dan salaris. Bijvoorbeeld als ik zeg: ik wil chocola doen. Dan kan dat. Ik krijg maandelijks vijftig euro om te besteden aan iets wat ik nodig heb voor m’n werk. Daar heb ik bijvoorbeeld een marmeren plaat van gekocht om chocolade op te temperen en een smeltmachine. Ik wil ook een stage lopen bij een ander bedrijf en dat wordt aangemoedigd.”

Weet je wat je collega's verdienen?

,,Nee.”

Zou je het willen weten?

,,Ik ga er vanuit dat de chef en sous-chef meer verdienen. De hoogte van je salaris hangt af van je functie en mate van verantwoordelijkheid. Ik stuur geen mensen aan. Dat houdt mijn salaris op dit bedrag. Maar ik ben er oprecht nooit mee bezig wat anderen verdienen. Ik vind echt dat er te panisch over gedaan wordt.”

Verdient Bouke genoeg?

Branche: Horeca

Werkervaring: 12 jaar

Leidinggevend: 0



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor zijn functie is 2113 euro bruto. Hij verdient 115 euro minder dan gemiddeld. ,,Het bevestigt wat ik net zei. Het scheelt een beetje. Ik zit gewoon goed.”



