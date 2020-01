Vrijwillige diensttijd voor jongeren: ‘Goed voor ontwikkeling en baankansen’

De maatschappelijke diensttijd is er voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Het is de bedoeling dat zij daar minimaal 80 uur aan besteden binnen een periode van zes maanden. Jongeren kunnen deze uren naast school, studie, werk of een uitkering vullen, als het maar niet school of werk in de weg staat. Ze kunnen zich vanaf maart officieel aanmelden, voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in een zorgcentrum of helpen bij de reddingsbrigade of het Rode Kruis.

De maatschappelijke diensttijd zou eigenlijk al eerder ingaan, maar liep meermalen vertraging op. De afgelopen twee jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eerst de tijd genomen om erachter te komen wat jongeren precies verwachten van de maatschappelijke diensttijd en waarom ze ervoor zouden kiezen. ,,We hebben verschillende proeftuinen georganiseerd. Meer dan 10.000 jongeren hebben meegedaan aan experimentele projecten. Onder meer op basis van hun ervaringen hebben we een ontwerpschets gemaakt,” zegt Cindy Hardeman, communicatieadviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Baankansen

Maar waarom zou je na school of werk nog extra uren aan de slag gaan? De belangrijkste motivaties van de jongeren zijn het ontwikkelen van vaardigheden en talenten. Door iets nieuws te leren bij een organisatie of bedrijf in de buurt, kunnen ze ontdekken welke studie of wat voor werk ze willen gaan doen. ,,Je kunt zo beter ontdekken wat je leuk vindt. Het kan dienen als een soort loopbaanoriëntatie dat je helpt bij het maken van keuzes,” zegt Hardeman.

De maatschappelijke diensttijd kan allerlei jongeren helpen. Scholieren die nog niet weten wat ze na de middelbare school willen gaan doen, maar ook schoolverlaters die geen helder toekomstperspectief hebben. ,,We willen jongeren iets meegeven, we willen dat ze zich ontwikkelen.” Misschien ontdekken ze door de maatschappelijke diensttijd dat hun talenten heel ergens anders liggen. Daarnaast is iets doen voor een ander of de samenleving goed voor je latere baankansen. ,,Op dit moment wordt verkend of een landelijk certificaat haalbaar is, dat staat goed op je cv.”

Taalcursus

Het certificaat is een van de beloningen voor de vrijwillig bestede uren. Maar de overheid wil jongeren ook op andere manieren belonen voor de maatschappelijke diensttijd. ,,Dit kan zijn door een vergoeding, een maandelijkse of eenmalige.” De financiële beloning mag niet hoger zijn dan 170 euro per maand, de maximale vrijwilligersvergoeding. Maar de beloning kan ook in de vorm van een gratis training worden aangeboden. Denk hierbij aan een taalcursus, ict-cursus of ehbo-opleiding.

,,We zitten nog in de verkenningsfase. De maatschappelijke diensttijd moet toegankelijk zijn voor alle jongeren. Maar we hebben wel te maken met een diverse groep jongeren. Allemaal moeten ze mee kunnen doen, ook jongeren die in hun eigen levensonderhoud moeten voorzien en waar een financiële vergoeding geen beloning maar een randvoorwaarde is.” Bedrijven en organisaties die meedoen krijgen afhankelijk van de benodigde begeleiding een vergoeding van maximaal 3000 euro per jongere.