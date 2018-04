'Vroeger hadden we samen 10.000 euro per maand te besteden'

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Agaath Hoekstra (55). Ze heeft voor verschillende kranten en magazines gewerkt. Drie jaar geleden is ze via uitzendbureau Randstad voor 20 uur als enquêteur voor het Centraal Bureau voor Statistiek gaan werken, omdat ze ernaast een boek schrijft.

Wat verdien je?

,,Ik verdien 16,38 per uur en maak zo’n twintig uur in de week. Dat is ruim 1.400 euro per maand. Maar op mijn maandelijkse overzicht staat meestal een bedrag van rond de 1.500 euro. Ik krijg vakantiegeld, 32 cent per gereden kilometer, de feestdagen worden doorbetaald en ik doe aan pensioenopbouw. Ook al heb ik geen vast contract, ik bouw wel iets op. Niet dat ik het daarvoor deed, hoor.”

Blij mee?

,,Voor het werk wat ik doe: ja. Ik ben universitair geschoold, dus ik zou meer kunnen verdienen. Maar ik heb er juist voor gekozen om voor werk te gaan waar ik geen kopzorgen van heb, zodat ik me kan concentreren op het schrijven. Toen ik tegen mijn man zei dat ik een boek wilde schrijven en daarom wilde stoppen met mijn baan, hebben we een berekening gemaakt. We hebben een hypotheek en opgroeiende kinderen, dus ik moet wel bijdragen in het gezinsbudget. Ik wilde eerst gaan freelancen in de journalistiek. Reportage maken, op pad zijn. Maar voor een artikel waar je ruim een week mee bezig bent, krijg je 250-500 euro bruto, daar heb ik niet genoeg aan.”

Heb je onderhandeld?

,,Voor deze baan heb ik een poging gedaan. Ik interview mensen thuis en met mijn journalistieke achtergrond waarin contact maken met mensen uit elke laag van de bevolking in m’n systeem zit ingebakken, heb ik relevante ervaring. Dat is een voordeel. Maar de bedragen zitten vast in schalen. Dus wat moet je doen? Van 15,65 per uur naar 17,25 onderhandelen? Daar zit weinig marge in. Ik ben wel in de hoogste schaal ingedeeld.”

Hoe ging dat in vorige banen?

,,Ik ben, al klinkt dat wat arrogant, goed in onderhandelen. Ik kom uit de journalistieke periode dat het werk goed betaald werd. Ik heb ook gefreelancet en vroeg een dagprijs van 600-700 euro en voor een column in een tijdschrift vroeg ik 750 euro. Tegenwoordig zijn dat exorbitant hoge bedragen. Voor commerciële klussen, waarbij ze me vroegen om een blad te maken voor een bedrijf, deed ik dat voor 20.000 euro. Ik zette hoog in, daar schrokken sommige mensen van, maar daarmee kocht je ook kwaliteit, zei ik dan. Ik werkte dan ook wel 50 uur per week. Maar het verdiende goed.”

Verdien je meer of minder dan je partner?

,,Hij werkt in vaste dienst en verdient meer. Maar dat ik nu veel minder verdien dan vroeger is een bewuste keuze. Je mag best weten: vroeger hadden we samen 10.000 euro per maand te besteden. Dan moet je wel in de uitgaven gaan snijden. We zijn van twee naar één auto gegaan. Vroeger gingen we én uit eten én naar een concert en nog dit en dat. We moeten echt meer nadenken nu. Dat is de prijs die je betaalt en dat vind ik eigenlijk wel zo gezond. We zijn echt niet zielig hoor. We wonen in een prachtig groot huis, de kinderen kunnen alles. En die drie vakanties per jaar, wat we deden, zijn best overdreven.”

Verdient Agaath genoeg?

Branche: Rijksoverheid

Werkervaring: 3 jaar in deze functie

Leidinggevend: 0 werknemers



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor haar functie 2.994 euro netto en 4.491 euro bruto op basis van 40 uur. Agaath werkt 20 uur en krijgt hier, exclusief de secundaire arbeidsvoorwaarden, 1419,60 euro netto voor. Dat is 77 euro onder het gemiddelde. Ze vindt het zelf ,,helemaal prima”.



