Vrouwen doen het goed in hogere functies, maar blijven achter in techniek en ict

Het aandeel vrouwen in functies op het hoogste niveau (hbo en wo) is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen. In 2013 was 43 procent van de werkenden op het hoogste niveau vrouw, in 2018 was dit ietsje gestegen naar 45 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Onderzoeker Tanja Traag: ,,Op zich is dat beeld niet heel verrassend, maar het is wel opvallend dat er zo weinig progressie is. Als je bedenkt hoezeer het onderwijsniveau van vrouwen is opgeklommen, vraag je je toch af hoe het kan dat het nog niet wordt vertaald naar een functie op dat niveau.”

Rolpatronen

Quote We zien dat van de vrouwen die afstuderen in een technische opleiding maar een op de drie ook daadwerke­lijk gaat werken in die sector Tanja Traag, onderzoeker CBS Een belangrijke reden ziet Traag in de verschillen tussen de sectoren. In ruim een derde van de beroepsgroepen werken namelijk wel méér vrouwen dan mannen. In het onderwijs is in de leeftijdscategorie tot 45 jaar meer dan 80 procent van de hoogopgeleide mensen vrouw, in de gezondheidszorg meer dan 75 procent. In de techniek en de ict overheersen daarentegen de mannen en komen de percentages hoogopgeleide vrouwen niet boven de 25 procent uit.

,,Het zit vooral in de keuzes die jongeren en studenten maken. Wat mensen willen worden heeft voor een groot deel te maken met rolpatronen", aldus Traag. ,,Je ziet om je heen vooral vrouwen in verzorgende beroepen en in het onderwijs. Jonge meisjes worden weinig geconfronteerd met vrouwen in hoge functies in de technische sector. Daarom is het niet zo verwonderlijk dat het aantal vrouwen in sommige beroepsgroepen maar traag stijgt”, aldus de onderzoeker.

Ook de komende jaren lijkt daar nog weinig verandering in te komen. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de populairste studierichtingen in 2018-2019 onder de vrouwen diergeneeskunde, welzijn en gezondheidszorg waren. Mannen kozen het vaakst voor een opleiding in de techniek en informatica. ,,We zien daarbij ook nog dat van de vrouwen die afstuderen in een technische opleiding maar een op de drie ook daadwerkelijk gaat werken in die sector", aldus Traag.

Gelijke taken

,,We hebben eerst die rolmodellen nodig, als je er vanuit wilt gaan dat de verhoudingen fifty-fifty worden in alle beroepen", aldus Traag. Ze ziet daarbij ook een belangrijke rol weggelegd voor de zorgtaken. ,,Mannen en vrouwen zeggen vaak dat ze het werk eerlijk willen verdelen, maar in de praktijk lukt dat maar bij een op de tien gezinnen. Mannen nemen veel minder vaak ouderschapsverlof op dan vrouwen. Is dat bij een bedrijf dat meer op vrouwen gericht is anders?” vraagt ze zich af. ,,We moeten zorgen dat het ook voor vrouwen werkbaar is.”

Voor iedere euro die een Nederlandse man verdient, krijgt een vrouw maar 81 cent. Hoe zit dat? Hoogleraar economie Esther-Mirjam Sent legt het uit: