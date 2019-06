Vrouwen krijgen bij Tilburgse universiteit gemiddeld 175 euro minder

Hoogleraren

Vooral in de hogere functies blijkt sprake van een grote loonkloof: vrouwelijke hoogleraren verdienen aanmerkelijk minder. In de hoogste schaal scheelt het 297 euro bruto per maand, een schaal lager scheelt het zelfs 372 euro per maand. Die verschillen zijn gecorrigeerd voor leeftijd, dienstverband, functiejaren en aantal publicaties, zo staat in het rapport. Alleen in de functie van universitair docent is het beloningsverschil in het voordeel van vrouwen: ze verdienen 41 euro per maand meer dan hun mannelijke collega’s. Naast de verschillen in salaris, blijkt uit het onderzoek dat vrouwen ook minder goed vertegenwoordigd zijn in de hoge wetenschappelijke functies.