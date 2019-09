Vrouwen runnen autobedrijf: ‘Mannen hoeven bij ons niet te doen alsof ze iets met auto’s hebben’

Drieënhalf jaar geleden opende De Dames van Hurkmans de deuren in ‘s-Hertogenbosch. ,,Toen er werd gewerkt in het pand en de ramen afgeplakt waren met onze naam, dacht iedereen dat hier een kledingboetiek zou komen. Dat werd een autoboetiek”, lacht Mariëlle. Waarmee de zussen een volkomen uniek iets op de kaart zetten.



,,Voor zover wij weten is er geen ander autobedrijf voor vrouwen in Nederland. Wij worden regelmatig gevraagd of we willen uitbreiden of aan franchise denken, maar zover is het nog niet. Dat heeft te maken met het unieke van ons concept. Je moet je echt afvragen of het ergens anders werkt. Het heeft te maken met het feit dat wij zussen zijn, dat we zijn opgegroeid in een autobedrijf. Dat is niet eenvoudig over te brengen op een andere vestiging.”



Wat ze wel merken, is dat er ineens ook bij andere autobedrijven meer aandacht is voor vrouwelijke kopers. ,,Wij horen dat verkopers worden geschoold op de vrouwelijke klant. Of dat werkt? Het gaat om gevoel. Aan de andere kant: het is niet gemakkelijk om vakkundig vrouwelijk personeel te vinden voor een autobedrijf. Dames in de autobranche zijn schaars. Het aantal groeit wel, maar wij horen dat ze niet eenvoudig aan een baan komen. Gelukkig weten ze ons goed te vinden en daar zijn wij blij mee. Wel zien we vaak een ‘one-of-the-guys’-houding omdat ze worden opgeleid in een mannelijke omgeving. Dat willen wij graag veranderen. Je bent een meid, gedraag je ook zo. Zorg wel dat je de beste bent. Dat je kennis van zaken hebt. Daarmee verdien je je krediet. Niet met bluf.”