Vrouwen verdienen bij dit bedrijf meer door communicatieve skills

Tatoeage een jobstopper? In Amerika niet meer

13 augustus ,,Met een tatoeage vind je toch veel moeilijker een baan?" Het was de verontwaardigde reactie van mijn vader toen ik als 16-jarige tiener zei dat ik dolgraag een tattoo wou. De kans is groot dat hij er nog steeds zo over denkt én dat veel mensen zijn mening delen, maar toch zit er stilletjes aan verandering in te komen. Dat heeft een nieuwe studie, gepubliceerd in het vakblad Human Relations, aangetoond.