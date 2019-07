Vrouwen willen minder ver reizen voor hun werk dan mannen

Dat blijkt uit een analyse van cijfers over vacatures en werkzoekenden van het UWV, uitgevoerd door de ABN Amro. Gemiddeld zijn werkzoekenden bereid om 38 kilometer te reizen, vrouwen willen 28 kilometer afleggen naar hun werk, mannen zetten de marge op 49 kilometer. ,,Wie minder ver van huis zoekt naar werk, heeft ook minder opties om uit te kiezen. Minder opties betekent minder onderhandelingsmogelijkheden”, aldus Sandra Phlippen, hoofd Nederland bij het Economisch Bureau van ABN Amro. ,,Daarnaast blijkt uit Frans onderzoek dat de lagere reisbereidheid van vrouwen in Frankrijk 10 procent van de gender pay gap verklaart.”

Hoogopgeleid

Mocht dat ook in de Nederlandse situatie van toepassing zijn, dan zouden vrouwen een salaris van 15 euro netto per maand mislopen. Maar of ze daar echt rouwig over zijn? Uit eerder Brits onderzoek blijkt dat vrouwen reizen duidelijk vervelender vinden dan mannen. ,,Als vrouwen gelukkiger worden van dichtbij huis werken, dan is het misschien ook niet erg", zegt Phlippen. ,,Ik vind het wel heel belangrijk dat vrouwen zich realiseren dat ze zichzelf kansen ontnemen omdat ze de kansen niet waarnemen. Het kan een keuze zijn om in de buurt van de crèche te werken, maar ik zou er wel voor pleiten dat iedereen die keuze bewust maakt.”

Ook zegt ze, kunnen we niet uitsluiten dat vrouwen misschien nou eenmaal meer interesse hebben in beroepen die dichter bij huis liggen. ,,Kapsters kunnen bijvoorbeeld verspreid in heel Nederland aan de slag, ze hoeven niet ver te reizen", aldus Phlippen. ,,We proberen dat ook mee te nemen in het onderzoek, maar dat blijkt heel moeilijk. Willen vrouwen minder reizen en beperken ze daarom hun opties, of liggen de typische vrouwenbanen nou eenmaal dichtbij en hoeven ze ook niet verder te kijken?” Uit de analyse van de cijfers blijkt bovendien dat hogeropgeleiden solliciteren op banen die gemiddeld 30 kilometer verder liggen en dat ze daarmee bereid zijn verder te reizen dan lageropgeleide collega's.

Werkgevers

De reisbereidheid van werkzoekenden is ook van belang voor werkgevers. Zo blijkt dat er nog een flink aantal Friese vrachtwagenchauffeurs hard op zoek is naar werk, terwijl er in Noord-Brabant tekorten zijn. Phlippen: ,,Als werkgevers zich realiseren dat ze in een gebied zitten met veel concurrenten, is het slim om te adverteren in een ander gebied. Bedrijven zijn gewend om zich te vestigen op plekken die handig zijn met betrekking tot de infrastructuur. Maar op dit moment is het gebrek aan personeel de grootste rem voor bedrijven om te investeren.” De oplossing ziet ze onder meer in flexibele werkarrangementen, meer thuiswerken en het aanbieden van overnachtingsmogelijkheden door de werkgever. Phlippen voerde het onderzoek uit samen met haar collega Sonny Duijn, sectoreconoom Retail en Leisure bij de bank.