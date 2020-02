Vrouwen willen wél meer werken in de zorg: oplossing voor personeelstekort?

Bijna een kwart van de ondervraagden wil het liefst per direct een groter contract van gemiddeld 6 uur per week meer. Dit zijn voornamelijk vrouwen die nu 25 uur of minder werken. Een veel grotere groep werknemers (46 procent) is in principe tevreden met het huidige contract, maar geeft aan onder bepaalde voorwaarden meer te willen werken. Zij willen dan wel meer invloed op het rooster en bovendien de flexibiliteit om het aantal uren later weer aan te passen.



Ook een extra beloning en een prettige organisatiecultuur spelen een rol. Met name zorgmedewerkers met jonge kinderen vinden flexibiliteit belangrijker dan een goed geregelde en betaalbare kinderopvang. In de zorg werken nu zo’n 1,2 miljoen mensen. Als er niets gebeurt, lopen de personeelstekorten naar verwachting in twee jaar tijd op tot 80.000 werknemers.