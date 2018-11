Vrouwen, zo krijg je wél het loon dat je verdient

Equal Pay Day

De wereldwijde Equal Pay Day is niet voor niets op 5 november. Op die dag is 84 procent van het jaar voorbij. Door de loonkloof van 16 procent werken vrouwen daarna ‘gratis’, zo is de gedachte. Een variant daarop was de ‘leave at 3.43’-actie van ABC Australia in 2017, waarbij comédiennes Hannah en Eliza Reilly oproepen om om kwart voor vier naar huis te gaan. Want als vrouwen 16 procent minder verdienen, hoeven ze ook 16 procent minder te werken.



In IJsland geldt sinds 2017 een wet waardoor bedrijven verplicht zijn om aan te tonen dat ze mannen en vrouwen gelijkwaardig belonen. Zo niet, dan krijgen ze een boete.



In Nederland gaan ook steeds meer stemmen op voor dit model. GroenLinks, SP, PvdA en 50plus hebben onder aanvoering van Liliane Ploumen (PvdA) een initiatiefwet ingediend. De FNV steunt dat initiatief, vertelt beleidsadviseur Jessica van Ruitenburg, al zou het mooi zijn als het een onderdeel is van een groter pakket.



Van Ruitenburg: ,,De loonkloof wordt grotendeels veroorzaakt omdat vrouwen boven de 30 minder uren gaan werken om voor hun kinderen te zorgen. Wij zouden graag zien dat er langer verlof komt, dat de kinderopvang beter van kwaliteit wordt, de zorgtaken gelijkwaardiger verdeeld worden en dat de schooltijden beter te combineren vallen met een baan. Pas dan kunnen we de loonkloof bestrijden met onder meer zo’n IJslands model. We moeten meer dan één ding aanpakken.”



Hoe schat Van Ruitenburg de kansen in voor de initiatiefwet? ,,Zo’n wet is nodig en ik hoop dat coalitiepartijen dat ook inzien, maar makkelijk zal het niet worden. Zij denken dat zo’n wet nogal bureaucratisch wordt; wij denken dat dat best ingeperkt kan worden. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor.”