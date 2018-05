Waar geef je je vakantiegeld het beste aan uit - en nog 7 vragen

Een feestje op de bankrekening. Dankzij het vakantiegeld kijken veel werknemers deze dagen vrolijk naar hun saldo. Besteed je dat geld het beste aan vakantie, wat als je baas te laat is met betalen en hoeveel vakantiegeld krijgt Mark Rutte? Acht prangende vragen over vakantiegeld.

1. Vakantiegeld is een maandsalaris, toch?

Niet helemaal. Vakantiegeld is wel ooit bedoeld als een maandsalaris. Zo is het wettelijk percentage van 8 procent bijna 1/12. Maar omdat die 8 procent over je brutoloon wordt berekend en er ook nog allerlei fiscale regels op van toepassing zijn, is het niet precies een maandsalaris.

2. Waarom krijg ik maar eens per jaar vakantiegeld?

Wettelijk vastgelegd vakantiegeld kennen we sinds 1968. Het komt voort vanuit het idee dat de overheid wist wat goed was voor de burgers. Op vakantie gaan, zou ervoor zorgen dat werknemers daarna weer fris aan het werk konden. Het was dan ook de bedoeling dat mensen dat geld aan vakantie zouden besteden. De ervaring leert, en dat geldt volgens het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) nog steeds, dat iedere maand een beetje vakantiegeld uitkeren ervoor zorgt dat dit extra bedrag op de grote hoop komt.

Door het in één keer uit te keren, spaart de werkgever voor jou. In Nederland krijgt 84 procent van de werknemers dat vakantiegeld jaarlijks uitbetaald. En 13 procent krijgt het maandelijks.

3. Wat krijgt Mark Rutte deze maand aan vakantiegeld?

De minister-president en de andere ministers krijgen iets meer dan 10.000 euro deze maand. Precies 8 procent van hun brutoloon. Een werkgever mag trouwens ook meer uitkeren. Maar voor de grootverdieners hoeft er geen 8 procent over het hele loon te worden betaald. Iedereen die meer dan drie keer het minimumloon verdient en dus een jaarsalaris van meer dan 57.000 euro krijgt, hoeft voor dat bedrag boven de 57.000 geen vakantietoeslag van 8 procent te krijgen. In de praktijk wordt het vaak toch nog wel uitgekeerd.

4. Wat als je baas te laat is met het vakantiegeld?

Officieel heb je recht op rente en een wettelijke verhoging als je werkgever te laat is met betalen. In je CAO is vastgelegd wanneer je vakantiegeld hoort te krijgen. Vaak is dat mei of juni. Krijg je het dan niet, dan heb je volgens de wet na vier dagen iedere dag recht op 5 procent verhoging, die verhoging geldt vijf dagen. De 25 dagen daarna heb je iedere dag recht op 1 procent verhoging. Dat kan in totaal na een maand dus oplopen naar 50 procent verhoging van je vakantiegeld.

,,Als de werkgever een paar dagen te laat is, gaat het vaak niet over een heel groot bedrag”, zegt arbeidsjurist Buby den Heeten van Dirkzwager Advocaten. ,,Dan is het de vraag of het de moeite waard is om daarvoor een juridische procedure op te starten. De rechter kan ook nog besluiten om je niet het volledige bedrag toe te kennen waar je volgens de wet recht op zou hebben. Interessant is wel dat de overheid bedrijven die te laat zijn met het vakantiegeld officieel een boete kunnen opleggen.”

5. Kun je vakantiegeld ook eerder krijgen?

Je kunt altijd een voorschot vragen op je vakantiegeld, het ligt aan je werkgever of je dat ook daadwerkelijk krijgt.

6. Heel veel mensen besteden hun vakantiegeld toch niet aan vakantie?

De cijfers verschillen. Volgens de Vakantiegeld-enquête 2017 van het Nibud besteed 48 procent van de Nederlanders het geld aan de vakantie, 40 procent zet het op de spaarrekening en bij 16 procent gaat het op de grote hoop.

Uit andere enquêtes komen weer andere percentages. Opvallend is de enquête van Hart van Nederland dit jaar, daar zei 27 procent niet rond te kunnen komen zonder het vakantiegeld.

7. Er zijn toch ook spaaracties bij banken?

Er zijn steeds minder spaaracties. Van de grote banken biedt alleen ING nog een badlaken als je deze maand 500 euro of meer op je spaarrekening zet. ABN en Rabobank bieden niks. Bij Triodos krijg je 25 euro als je met het vakantiegeld gaat beleggen.

Wat meespeelt is dat banken niet bepaald verlegen zitten om spaargeld. Ze verdienen er maar weinig aan, als ze het stallen bij de Europese Centrale Bank moeten ze er zelfs geld voor betalen.

8. Waar geef je je vakantiegeld het beste aan uit?

Zet het in elk geval niét op je spaarrekening. Vanwege de minimale spaarrente kun je je vakantiegeld beter besteden om schulden af te lossen, je hypotheek te verkleinen, een noodzakelijke grote aankoop te doen of om op vakantie te gaan.

Doordat er meer mensen werken en de lonen zijn gestegen verwacht het economisch bureau van ING dat het totale vakantiegeld met vijf procent gaat stijgen. Er valt dus nogal wat te besteden!