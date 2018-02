Waar of niet niet waar: 'Hoge hakken zijn ongezond'

Wie beweert dit?

,,De ware stunt van Nancy Pelosi”, noemt de Vlaamse krant De Standaard het. De krant schreef laatst over de ‘filibuster’ die de leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hield. Nancy Pelosi sprak acht uur lang het congres toe en dat was volgens De Standaard vooral een prestatie omdat ze dat op hakken deed. ,,Hakken maken het werken lastiger.”

In het artikel wordt opgesomd welke lichamelijke problemen het geeft om de hele dag op hoge hakken te lopen. De Standaard: ,,De artsen zijn het er over eens: de enige echte oplossing is geen hoge hakken meer. Maar dat is psychologisch niet haalbaar. Niemand wil in de strijd om aandacht van het andere geslacht achteraan gaan staan. Voor sommigen zijn die hoge hakken zelfs een deel van hun identiteit.”

Het artikel wordt opgemerkt door de LINDA, die boven het eigen artikel zet: 'Comfortabel of niet: Hakken zijn sexy, máár ook ongezond'.

Wat gebeurt er precies met je lichaam door die hakken?

Jaap Harlaar vraagt het ieder jaar in een college aan de studentes in de zaal. Waarom ze hakken dragen? Vaak is het antwoord om langer te lijken. De hoogleraar biomechanica aan de TU in Delft vertelt dat het dragen van hakken vooral vermoeiend is. ,,Een hoge hak maakt de afstand tussen hak en teen korter en dat verkleint het steunvlak van de voet. Om stabiel te staan, buig je de knie en ook de heupen wat meer. Dat zorgt er weer voor dat het achterwerk wat verder naar achter komt te staan. Voor het lichaam heeft dit weinig negatieve consequenties behalve vermoeidheid. De grote verliezer is echter de voet. Er komt erg veel druk op de voorvoet die vaak ingeklemd in de toch al smalle schoen komt te zitten. Dat kan heel pijnlijk worden en tot hamertenen leiden.”

Wiebeliger lopen en meer kans om een enkel te verzwikken kunnen ook het resultaat zijn van hakken. Dat verschilt echter per vrouw omdat ieders voet en enkel anders is. Wie al voetproblemen heeft, kan maar beter goed ondersteunende schoenen dragen, aldus Harlaar. ,,Alleen zijn die vaak wat breder en daardoor niet heel modieus.” Wie de hele dag staat, bijvoorbeeld achter een stabureau doet er goed aan om af te wisselen, zegt Harlaar. ,,Statisch belasten is nooit goed. De hele dag zitten is ook ongezond. Afwisseling is beter.”

Waarom dragen vrouwen ze nog?

,,Een vrouw wil er macht en kracht mee uitstralen zonder aan vrouwelijkheid in te boeten”, zegt Anneke Smelik, hoogleraar visuele cultuur op de Nijmeegse Radboud Universiteit. ,,Er is altijd veel feministische kritiek geweest op de hoge hakken en toch zijn ze er nog steeds. Ondanks de pijn die ze opleveren en ondanks het cliché dat het eigenlijk is. Vroeger was de hak een seksueel symbool. Je komt het veel tegen in surrealistische kunst. De hak was zowel een fallussymbool als een object van fetisj. Nu hoor je vaak dat vrouwen het dragen om langer te lijken en lengte heeft ook weer met autoriteit te maken. Daarom hoor je ook wel over kleinere mannen die met zolen of iets hogere hakken langer proberen te lijken.”

De hoge hak lijkt voorlopig nog niet van de werkvloer verdwenen te zijn. Lange tijd een knellende schoen dragen, kan blessures opleveren zoals hamertenen. Ongezond dus. Net als bij te lang zitten, raden de deskundigen ook hier aan om veel af te wisselen. Niet de hele dag die knellende pumps meer, af en toe blote voeten of een extra paar comfortabele schoenen bij je bureau is een goede optie.