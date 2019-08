Waar of niet waar: uitzendbureaus discrimineren, bieden alleen tijdelijk werk en betalen ‘slecht’

Het is slecht gesteld met het imago van uitzendbureaus. Ze zouden discrimineren, geen serieus werk bieden en minder betalen. Nina Janssens, van uitzendbureau Werkplan, noemt het misvattingen, maar is dat ook zo?

Uitzendbureaus komen niet altijd even florissant in het nieuws, volgens Nina Janssens. Ze werkt zelf bij een uitzendbureau en het stoort haar dat de branche zo negatief wordt weggezet. ,,Het werkt beschadigend, want waarom zou je voor een werkgever willen werken, die discrimineert, minder betaalt en enkel laagopgeleiden detacheert?’’

Niets is namelijk minder waar, als je het haar vraagt. ,,Nee! Bij uitzendbureaus verdien je niet minder dan bij een werkgever. Sterker nog, je mág niet minder verdienen. Dit is bij wet bepaald. En nee, we zijn niet super duur. En we geven juist wél om mensen", schrijft Janssens op haar LinkedIn-pagina. Daarbij heeft ze aantal hardnekkige vooroordelen op een rij gezet. We leggen er een aantal voor aan experts, heeft ze gelijk?

‘Uitzendbureaus discrimineren’

Het was onlangs nog in het nieuws: uitzendbureaus discrimineren. Dat bleek uit een steekproef in opdracht van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar liefst 40 procent van de uitzendbureaus ging mee in het verzoek om geen uitzendkrachten van bepaalde buitenlandse komaf te sturen. Dit ging om uitzendbureaus die niet zijn aangesloten zijn bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).

,,Dat is niet oké”, zegt ook Janssens. ,,Maar het zijn de werkgevers die discriminerende aanvragen neerleggen bij de uitzendbureaus.’’ Volgens hoogleraar arbeidsmarkt Joop Schippers komen dit soort diepgewortelde vooroordelen in het hele bedrijfsleven regelmatig voor. ,,Dat betekent daarom niet dat uitzendbureaus ‘slechter’ zijn dan de rest. ,,Er zijn zoveel bedrijven die voor sommige functies ouderen, vrouwen of mensen met een bepaalde achtergrond niet aannemen. Soms gebeurt het zelfs onbewust. Bij een monteur denk je bijvoorbeeld alleen aan een man. Dat zit een beetje in onze samenleving geworteld.’’

Quote Een uitzendbu­reau is bij uitstek een partij die gemakke­lijk en snel voor nieuw en tijdelijk personeel kan zorgen Arjan Heyma, hoofd Arbeid en Onderwijs van SEO Economisch Onderzoek

‘Uitzendbureaus bieden alleen ‘tijdelijk’ werk’

De uitzendbranche biedt inderdaad vaak tijdelijk werk, maar helpt ook mensen om in vaste dienst te gaan, weet Janssens uit eigen ervaring. Volgens hoogleraar Schippers richten uitzendbureaus zich oorspronkelijk op het bieden van tijdelijk werk. ,,Zo zijn uitzendbureaus ontstaan; voor bedrijven die tijdens de vakantie- of kerstperiode op zoek zijn naar flexibele werkkrachten.’’



Wel is de arbeidsmarkt aan het veranderen. Er komen steeds meer flexibele arbeidskrachten bij, die geen vast contract hebben, zegt Schippers. Ook Arjan Heyma, hoofd Arbeid en Onderwijs van SEO Economisch Onderzoek beaamt dat. ,,Bedrijven ontdekken de mogelijkheden van een flexibel contract. Je raakt iemand met een tijdelijk contract makkelijker kwijt. Dat geeft minder risico’s. Een uitzendbureau is bij uitstek een partij die gemakkelijk en snel voor nieuw en tijdelijk personeel kan zorgen, want bedrijven hoeven geen tijd en geld te besteden aan de werving en selectie”, zegt Heyma.

Al moeten mensen niet vergeten dat er een enorme variatie is aan uitzendbureaus, beredeneert arbeidseconoom Schippers. ,,Er zijn uitzendbureaus voor vakkenvullers, die tijdelijk werk bieden, maar ook zeer gespecialiseerde uitzendbureaus, die de meer langdurige banen aan hoogopgeleiden bieden.’’

‘Uitzendbureaus betalen minder’

Veel mensen denken dat flexkrachten minder betaald krijgen dan mensen in vaste dienst. Volgens Janssens is dat echter niet waar. Simone Nederend, woordvoerder van ABU, Algemene Bond Uitzendonderneming, beaamt dit. ,,Het principe is gelijke lonen, voor gelijk werk. Stel: je werkt als uitzendkracht voor een verpakkingsbedrijf, dan moet het uitzendbureau jouw hetzelfde salaris betalen als de mensen in vaste dienst. Die regel gaat op voor mensen met dezelfde functie.’’

Schippers denkt dat er in de toekomst - ondanks het soms negatieve imago - mooie kansen liggen voor uitzendbureaus. ,,Met name als het gaat over functies die gaan verdwijnen. Door de robotisering moeten mensen in sommige functies op den duur van beroep gaan veranderen. Stel dat we over tien jaar zover zijn dat treinen zonder machinist rijden? Als er een groep ervaring heeft met het vinden van een nieuwe functie voor deze mensen zijn het de uitzendbureaus wel.’’

