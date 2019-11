Waarom 150.000 ziekenhuismedewerkers woensdag hun werk neerleggen

Eerst de salarissen. Een verpleegkundige die net uit de schoolbanken komt, krijgt ten minste 2144 bruto per maand. 80 procent kan in zijn loopbaan doorgroeien tot maximaal 3490 euro. De overige 20 procent specialiseert zich in bijvoorbeeld diabeteszorg of hartbewaking, of is anders opgeleid zoals een operatieassistent. Zij krijgen maximaal 3900 euro bruto. Ziekenhuismedewerkers kunnen hun maandloon volgens vakbond FNV nog wat spekken met maximaal 200 euro door onregelmatige diensten te draaien in de nachten en weekenden.