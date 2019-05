Waarom bedrijven ook huidige medewerkers steeds vaker testen op hun motivatie

Steeds meer werknemers worden online getest op hun intelligentie, motivatie en eigenschappen. Dat geldt niet alleen voor sollicitanten of nieuwkomers: bedrijven vragen ook vaker hun huidige werknemers om vragenlijsten in te vullen over hun talenten.

Bij assessmentbureau LTP, opgericht in 1927 en daarmee het oudste van Nederland, werden vorig jaar ruim 60.000 online testen afgenomen. ,,Dat aantal stijgt jaarlijks met tien tot twintig procent’’, zegt directeur Jan Kwint. Voor een belangrijk deel wordt de stijging veroorzaakt door het doen van testen bij de huidige werknemers. ,,Deze werknemers kennen de cultuur van het bedrijf al. Zij kunnen intern makkelijk iets nieuws leren, wat een groot voordeel is’’, verklaart Kwint.

Onontdekte talenten

In deze krappe arbeidsmarkt is nieuw personeel vinden niet zo makkelijk. Bedrijven kijken daarom steeds vaker naar hun huidige personeelsbestand om openstaande vacatures te vullen. Door het afnemen van testen hopen managers nog onontdekte talenten en potentie bij hun werknemers bloot te leggen.

Als de manager daarnaast beter op de hoogte is van de motivaties, talenten en eigenschappen van werknemers, is het makkelijker om hen te binden aan de organisatie, zegt Miranda de Jong van HR-consultingbedrijf Ixly, de marktleider in de ontwikkeling van online testen. ,,Voor een bedrijf is het duur als een werknemer vertrekt. Kennis gaat verloren en het inwerken en rekruteren van een nieuwe medewerker kost veel tijd en geld.’’

Ook De Jong ziet een grote stijging in de verkoop van online testen aan bedrijven voor intern gebruik. De testen leveren niet alleen voordeel op voor het bedrijf, maar ook voor de werknemer zelf, stelt zij. ,,Je kunt dan als werknemer aan je manager laten zien dat je wel degelijk geschikt bent voor een andere functie’.’ Ook Kwint bevestigt dat. ,,Een test geeft inzicht in wat jij leuk vindt en waarin je in de toekomst zou kunnen uitblinken. Het helpt je om meer uit jezelf te halen.’’

Voorspeller van succes

Intelligentietesten worden het vaakst afgenomen. IQ is nog steeds de beste voorspeller van succes op het werk, zegt Jaap Jan van Assen van Eelloo, een bedrijf dat eveneens testen ontwikkelt. Daarbij kun je denken aan het afmaken van cijfer- of figuurreeksen en oefeningen om je woordenschat of ruimtelijk inzicht te testen. Ook persoonlijkheidstesten zijn populair.

Banen en functies veranderen daarnaast steeds sneller van inhoud. Bedrijven hechten daarom steeds meer waarde aan testen die de ‘veranderkracht’ van hun (potentiële) medewerker in beeld brengen. Kwint: ,,Dat wordt getest door het meten van iemands nieuwsgierigheid, hoe iemand reageert op een nieuwe ervaring en of iemand voldoende intelligentie heeft om nieuwe vaardigheden snel aan te leren. Het is voor een bedrijf belangrijk om te weten of een werknemer daarmee om kan gaan.’’

Van Assen herkent dat. ,,Steeds meer bedrijven laten de vaste functieomschrijving los en organiseren het werk juist rond het talent en de ambitie van mensen.’’ Ook is het belangrijk dat je persoonlijke waarden overeenkomen met de waarden van het bedrijf.

Vaker online vragenlijsten

De manier waarop testen worden afgenomen verandert eveneens. Steeds minder (potentiële) werknemers reizen af naar een testcentrum om testen, rollenspellen en gesprekken te ondergaan. Het zijn tegenwoordig vooral de managers en directeuren die zich nog moeten melden bij een van de centra. Pas afgestudeerde studenten en jonge werknemers krijgen vaker online vragenlijsten voorgelegd.

Online testen zijn laagdrempeliger en snel, vertelt De Jong. ,,Je kunt meer mensen testen en eerlijker met elkaar vergelijken.’’ De testen worden daarom lang niet alleen meer afgenomen bij sollicitanten voor hoger opgeleide beroepen als advocaat, consultant of medewerker bij een bank of verzekeringsbedrijf. ,,Ook mensen die solliciteren naar een functie op mbo-niveau voor administratie of de zorg kloppen bij ons aan voor hulp, zegt Daniël Funcke, directeur van Assessment-Training.

Dit bedrijf verkoopt verschillende trainingspakketten om je voor te bereiden op de tests. Ook werknemers die al in dienst zijn, maar te maken krijgen met promotie bereiden zich voor met de oefentesten. Zijn bedrijf kent daardoor eveneens een flinke groei. ,,Vanaf januari vorig jaar tot nu werd onze Nederlandse site bezocht door 500.000 unieke bezoekers.’’ Vijf keer zoveel als in 2015.

Spelletje

Een assessment ondergaan en voorbereiden vraagt flink wat tijd. Om te voorkomen dat potentiële talenten afhaken omdat ze daar geen zin in hebben, werken zowel Elloo als Ixly aan zogenoemde ‘game based assessments’. Sollicitanten spelen een spelletje en laten zo zien of ze doorzetters zijn, goed kunnen leren of creatief zijn.



De Jong: ,,Ixly heeft inmiddels vijf spellen ontwikkeld. Deze worden nu nog niet gebruikt omdat ze eerst nog uitgebreid moeten worden getest.’’ Uiteindelijk is de hoop dat het spelen van een spel zelfs meer informatie oplevert dan het invullen van een vragenlijst. Een spel bootst immers het echte leven na, waardoor beter voorspeld kan worden hoe iemand echt zou reageren.



Een kandidaat oefent gemiddeld tussen de acht en tien uur voor een assessment, ziet Funcke. Van Assen zegt dat dit oefenen voor de test zeker geen valsspelen is. Volgens hem is het juist belangrijk om je zo goed mogelijk voor te bereiden. ,,Het zou zonde zijn als je lager zou scoren omdat je tijdens het invullen van de officiële test nog aan het oefenen bent. Dan scoor je eigenlijk lager dan je daadwerkelijk zou kunnen.’’

