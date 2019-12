Waarom dat enórme kerstpakket toch altijd tegenvalt

Neuropsycholoog Chantal van der Leest bekijkt onze gedragingen op de werkvloer: wie of wat bepaalt onze dagelijkse beslissingen? Vandaag: het ‘meer is minder’-effect

Menig secretaresse moet bedenken, wat de kerstman de werknemers zou schenken. Wat ze ook kiezen, er wordt altijd geklaagd over de kerstpakketten. In de afgelopen jaren heb ik dozen vol ketchupchips, marshmallows en kleine glazen potjes paté mee naar huis gekregen. En dat is oké. Nu ik freelancer ben, kijk ik met weemoed naar iedereen die van de baas een grote doos teleurstelling heeft meegekregen om mee te zeulen in de trein.

Desondanks begrijp ik best dat mensen mopperen. Van de buitenkant lijkt zo’n pakket heel wat, maar de inhoud valt vaak vies tegen. Jammer, want de psychologie biedt prima handvatten voor een kerstpakket dat net wat meer indruk maakt. De meeste mensen denken, hoe groter de doos is en hoe meer erin zit, hoe beter. Maar zo werkt het dus niet in onze hersenen. Zij lijden aan het ‘meer is minder’-effect.

Servies

Meer is niet altijd beter. Wanneer we een verzameling spullen bekijken, dan beoordelen we deze op onze gemiddelde indruk van het geheel en niet als een optelsom. Wacht, ik leg het uit aan de hand van een beroemd psychologisch onderzoek van professor Christopher Hsee uit Chicago. Hij liet proefpersonen geld bieden op serviezen. Servies A had 40 onderdelen, waarvan er 9 kapot waren. Servies B had 24 onderdelen, maar die waren allemaal in goede staat. Als je dit zo leest, dan koop je liever servies A. Opgeteld heeft die immers 31 intacte onderdelen en die 9 met een chipje gooi je dan weg of gebruik je als reserve.

Zijn kopers kregen echter niet beide serviezen tegelijkertijd te zien, maar óf servies A óf servies B. Wat blijkt? Wanneer ze niet konden vergelijken en alleen uit konden gaan van hun algehele indruk van het geheel, dan boden ze meer geld voor servies B. De paar kapotte bordjes verpestten het hele beeld dat ze van het servies hadden en daarmee werd het een stuk minder aantrekkelijk.

Kies dus een paar goede producten uit voor het kerstpakket en weersta de verleiding om dit aan te vullen met onzinproducten. Verpest een lekker speciaalbierpakket niet met een goedkope zak chips, of een luxe verzorgingsset met een rafelig handdoekje. Klein is fijn en minder is meer.

Meer weten over onze hersenen op het werk? Chantal van der Leest is ook auteur van het boek Ons feilbare denken op het werk: over denkfouten op de werkvloer (2018).

Volledig scherm Chantal van der Leest. © Joost Hoving

