Waarom de gouden regel ‘stoor nooit een vlooiende aap’ ook op je werk geldt

Het is een heel ander verhaal als een aap die hoog in rang is waarneemt dat zijn bondgenoten elkaar wel erg vaak vlooien zonder hem erbij. Dat duidt erop dat zijn positie binnen het clubje wankel is. Het is een nóg slechter teken als zijn coalitiegenoot en zijn tegenstander elkaar ontspannen vlooien. Dan kan hij maar beter niet de andere kant op kijken als hij zijn status en rang wil behouden. Ingrijpen is nodig!



Chimpansees, bij wie couppogingen continu op de loer liggen, doen dat ook meteen en meestal openlijk, als ze tenminste hoog genoeg in rang zijn om dat te durven. Door de vlooisessie tussen bondgenoot en tegenstander te verstoren, voorkomt hij dat die twee te veel met elkaar aanpappen en smoort hij de opbloeiende goede verstandhouding in de kiem. Mensen schromen vaak om in zo’n situatie actie te ondernemen. Rationeel beschouwd mag immers iedereen met iedereen een gezellig onderonsje hebben. Toch blijft er een knagend onderbuikgevoel achter: daar pikt iemand mijn vriend in. Storen of niet storen – dat is dus de vraag.